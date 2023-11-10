تقلل الكوليسترول الضار.. 5 أطعمة تساعد على الوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

شريف حسين استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية يقول، إن الشرايين تؤدي دورًا مهمًا في نقل الدم والأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، إذ يمكن أن تتراكم الدهون والكوليسترول على جدران الشرايين، ما يؤدي إلى تصلب الشرايين وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية

وأضاف لـ"الخليج 365"، أن هناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد على تنظيف الشرايين والحفاظ على صحتها من أهمها:

الأسماك الدهنية

تحتوي الأسماك الدهنية، مثل السلمون والماكريل والتونة، على أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.

ويمكن أن تساعد هذه الأحماض على تقليل الالتهاب ومنع تراكم الدهون على جدران الشرايين.

الفواكه والخضروات

تحتوي الفواكه والخضروات على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة القلب، مثل الألياف والفيتامينات والمعادن، ويمكن أن تساعد الألياف على خفض مستويات الكوليسترول الضار، بينما يمكن للفيتامينات والمعادن أن تساعد على حماية الشرايين من التلف.

المكسرات والبذور

تحتوي المكسرات والبذور على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة القلب، مثل الألياف والدهون الصحية وأحماض أوميغا 3 الدهنية. يمكن أن تساعد الألياف على خفض مستويات الكوليسترول الضار، بينما يمكن للدهون الصحية وأحماض أوميغا 3 الدهنية أن تساعد على حماية الشرايين من التلف.

البقوليات

تحتوي البقوليات، مثل العدس والفول والحمص، على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة القلب، مثل الألياف والبروتين يمكن أن تساعد الألياف فى خفض مستويات الكوليسترول الضار، بينما يمكن للبروتين أن يساعد على بناء عضلات صحية، مما يساعد بدوره على خفض ضغط الدم.

الثوم والبصل

يحتوي الثوم والبصل على مركبات كيميائية تسمى مركبات الأليسين، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة مما يجعلها تساعد على تقليل الالتهاب ومنع تراكم الدهون على جدران الشرايين.

نصائح طبية

يجب أيضًا الحفاظ على وزن صحي وممارسة الرياضة بشكل منتظم، يعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار وحماية الشرايين من التلف.

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