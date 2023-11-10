بعد العملية الجديدة.. كيف تتغلب حورية فرغلي على الأثر النفسي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

امتلأت حياة الفنانة حورية فرغلي بالعديد من المشكلات الصحية المؤلمة، بداية من عيب خلقي وراثي في الرحم، وصولًا إلى معاناتها من الأنف.

ونشرت الفنانة حورية فرغلي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا لها من آخر عملية جراحية خضعت لها منذ فترة، وعلقت عليها قائلة: "هكذا أنا أصبر في أشد أوجاعي، وأصمت وفي داخلي ألف وجع، لا أشكو لأحد، الكتمان هو رفيقي إلى الأبد، ويا رب ما يكتب لحد الوجع يا رب.. آخر عملية اللهم لك الحمد، أصعب وجع انك تكون لوحدك في الوجع".

ماذا حدث لأنف حورية فرغلي؟

شاركت الفنانة حورية فرغلي جمهورها، أنها تعرضت لكسر في الأنف نتيجة سقوطها من أعلى الحصان ووقوعه عليها، الأمر الذي جعلها تبدأ رحلة علاج طويلة استمرت لأكثر من 5 سنوات، وأسفر عنها 17 عملية جراحية، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي.

أول عملية جراحية للفنانة حورية فرغلي؟

وذكرت الفنانة حورية فرغلي، خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON"، أن رحلة العلاج بدأت في لندن، حيث أجرت أول عملية جراحية اعتمد فيها الطبيب على أخذ عظمة من الجمجمة وتثبيتها بمسمار طويل في الأنف، وفور عودتها لتمارس حياتها الطبيعية، ظهرت لها عدة أعراض بداية من عدم الشعور بالراحة، وتغيير في الصوت، وظهور مشكلات في التنفس، وفقدان حاسة الشم والتذوق تدريجيًا.

ما سبب إجرائها أكثر من 17 عملية جراحية؟

ظهور الأعراض الغريبة، دفعت الفنانة حورية فرغلي إلى التوجه لعدة أطباء آخرين، لتكتشف أن العملية التي أجرتها غير صحيحة، حيث يعتمد الأنف على الغضاريف وليس العظام، وأن المسمار الثبت داخل الأنف نتج عنه عدوى انتقلت إلى العظام وأدت إلى الآثار الجانبية التي عانت منها، واضطرت إلى الدخول في عمليات جراحية أخرى، لتتخلص من الأعراض المزعجة، وتستعيد مظهر الأنف الجميل، ولكنها تعرضت لفشل بعضًا منها.

ما التأثير النفسي على الفنانة حورية فرغلي؟

أوضحت أنها كانت تعاني من فقدان الثقة بالنفس، متأثرة من تعليقات الجمهور السلبية التي تجعلها تشعر بأنها بشعة، وتشبه مايكل جاكسون.

وأنعكس ذلك على وضعها النفسي بشكل سلبي، ولم تكن تستطيع الوقوف أمام المرآة، و ظلت سجينة غرفتها لمدة وصلت إلى عامين.

كما أصيبت بالصدمة لاختفاء الجميع من حولها، ولم يهتم أحد لأمرها، ما جعلها تشعر بأن الأمر فقط من أجل العمل.

كيف تغلبت حورية فرغلي على حالتها النفسية؟

واستعادة الثقة بالنفس، عن طريق تلقي الدعم من طبيب مختص، والتفكير بأنها بلغت الـ 50 من عمرها، ومن الطبيعي أن يكون هناك اختلاف في الشكل الخارجي، مؤكدًا على أن الجمال يختفي وما يظل الروح، كما أنها لم تعد تهتم بالتعليقات السلبية.

وبدأت في تلقي دعم كبير من الجمهور خلال الفترة السابقة، وظهر هذا التفاعل الإيجابي الكبير أيضًا، بعد نشرها صور بعنوان آخر عملية جراحية في الأنف، وإعلانها العودة إلى الساحة الفنية مجددا، لقت العديد من التعليقات الداعمة والمتمنية لها الشفاء العاجل، وأن تكون هذه بالفعل آخر عملية جراحية، وأنها كانت ومازلت صاحبة وجه جميل.

هذا ما يحدث لجسمك عند التوقف عن شرب المشروبات الغازية لمدة 30 يومًا

سيدة جمعت بين 4 أزواج في وقت واحد.. والسبب صادم



مركزين مع غيرهم.. مواليد 4 أبراج فضوليين للغاية - هل أحدهم في حياتك

5 أبراج تتخلص من العلاقات السامة قبل نهاية 2023

تغير جذري والحظ هيجري وراهم.. 4 أبراج النحس هيبعد عنها في نوفمبر