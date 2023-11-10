روبوت يسحق عاملاً بطريقة وحشة لسبب أغرب من الخيال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

واقعة غريبة من نوعها، رجل فقد حياته بشكل كارثي، ولقى حتفه سحقًا على يد روبوت، حيث ظن أنه صندوق خضروات، خلال عملية الصيانة، وذلك وفقًا لما ذكرت صحيفة Metro البريطاني.

تم برمجة ذراع الروبوت على رفع صناديق الخضروات، لذا عندما كان الضحية يفحص جهاز الاستشعار الخاص بالروبوت الذي كان يعاني من مشاكل منذ أيام، أعتقد بأنه أحد الصناديق، فأمسكه ووضعه على الحزام الناقل و سحق وجهه وجسده.

وفارق صاحب الـ 40 عامًا الرجل الحياة متأثرًا بجراحه في منطقة جيونج سانج الجنوبية، بطريقة وحشية، داخل مجمع دونغ سونغ الزراعي للتصدير.

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