أمرأة أسترالية تصدم باكتشاف مرعب تحت أرضية منزلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

بطريقة مفزعة، أصيبت امرأة أسترالية ، بالرعب بعد اكتشفت اكتشاف مروع تحت ألواح أرضية منزلها القديم.

ووفقًا لموقع "ديلي ستار"، شاركت المرأة الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أمل معرفة هذا الشيء الغريب.

وكانت الصور تشبه الألواح الخشبية المبللة وبداخلها شبكات سوداء اللون ما دفعها للخوف والذعر.

وسارع محققو الإنترنت إلى محاولة التعرف على هذا الشيء المرعب، ولكن دون التوصل إلى نتيجة، واقترح العديد من الأشخاص أنه قد يكون فطريات أو عفنًا غرويًا أو جذور شجرة من نوع ما.

وجاءت تعليقات رواد التواصل على الصور كا التالي: "أنا مرعوب حقًا"، وعلق مستخدم آخر: "شيء مخيف"، وعلق ثالث: "تبدو مثل الأشباح".

حتى إن بعض الخبراء لم يتمكنوا من الاتفاق تمامًا على المادة التي تتكون منها الشبكة السوداء، وقال خبير من ولاية برزبين في أستراليا: "إنه جديد بالنسبة لي أيضا، بالتأكيد يبدو مثل العفن التقليدي، والشيء الوحيد الذي أعرفه هو جذور فطريات العسل"

وفي ضوء ذلك قالت الدكتورة هايك نيوميستر كيمب، أخصائية الفطريات الرئيسية والمدير العام لشركة Mycolab: "من المؤكد أن هذا نوع من الفطريات الفطرية، وعلى الأرجح من النوع القاعدي".

واختتمت أن الفطريات ليست خطيرة ويمكن أن تنبت في النهاية فطرًا.

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