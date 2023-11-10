حسام موافي يحذر.. نقص هذا المعدن بجسمك يصيبك بالشد العضلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

الشد العضلي من المشكلات المزعجة التي تستدعي زيارة الطبيب، لأنها عادةً ما تكون علامة تحذيرية على الإصابة بالأمراض أو مؤشرًا لنقص بعض الفيتامينات والمعادن.

لذا في هذا الصدد، قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن الشد العضلي من المشكلات الصحية المزعجة التي يجب عدم الاستهانة بها، حيث يمكن أن يكشف الإصابة بأمراض أخرى.

وأضاف موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، أن نقص الكالسيوم في الجسم من الأسباب الرئيسية لظهور التشنجات في الأطراف العلوية والسفلية، وغالبًا ما تتأثر مستويات الكالسيوم في الجسم نتيجة الإصابة بقصور في الغدة الجار درقية.

ونهى أستاذ الحالات الحرجة حديثه قائلًا، إن هناك بعض الأدوية التي يتلقاها البعض وتشمل آثارها الجانبية الإصابة بالشد العضلي، لذا يجب مراجعة الطبيب المختص في الأمر.

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