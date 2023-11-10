"جلد وعضم".. العثور على امرأة مشوه بالماء المغلي.. إليك التفاصيل ( صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

في حادثة مأسوية، عثرت الشرطة في منطقة "هانويل" غرب لندن، على امرأة مشوهة بالماء المغلي وعُذبَت حتى تحولت لجلد على عضم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "Daily mail"، فإن المرأة تدعى"شاكيرا"، وتبلغ من العمر 35 عاماً، تم العثور عليها في منزلها، وهي في حالة يرثى لها، وجاء ذلك بعد أن اكتشف أحد الجيران ديدانًا تزحف من تحت باب منزلها الأمامي.

وأوضحت تحقيقات الشرطة، أن المرأة تعرضت للتعذيب بالماء المغلي، ورزاز النيران المشتعل، ومنع عنها الطعام من قبل عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص.

ويُزعم أن المتهمين الثلاثة سيطروا على السيدة سبنسر وعذبوها، والتي وُصفت بأنها امرأة "جميلة وسعيدة وبصحة جيدة"، قبل أن يضربوها حتى الموت ويحبسونها في خزانة.

واستمعت المحكمة إلى أنهم استولوا على شقتها وأموالها وعاملوها مثل العبيد أثناء تصوير إساءة معاملتهم السيئة لها.

وقُبِض على المتهمين، وإحالتهم للنيابة العاملة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق، ومازال التحقيق جارياً.

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