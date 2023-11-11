الامارات | «فاكهة الشتاء»

شكرا لقرائتكم خبر عن «فاكهة الشتاء» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت، أول من أمس، في مركز أبوظبي النسائي، التابع لنادي تراث الإمارات بمدينة محمد بن زايد، فعاليات مهرجان «فاكهة الشتاء»، الذي نظمه النادي بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، على مدار ثلاثة أيام. وشهد المهرجان المخصص للنساء والأطفال تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات.
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