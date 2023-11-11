الامارات | أغذية تعزز المناعة.. والمزاج أيضاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتمتع الأطعمة الحريفة، مثل الفلفل الحار والزنجبيل والخردل، بفوائد صحية بالجملة؛ إذ تعمل على تحفيز إفراز اللعاب وعصارة المعدة وتنشيط حركة المعدة والأمعاء، ما يساعد على تنشيط عملية الهضم.

وقال خبراء مركز التغذية بولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية، إن الأطعمة الحريفة تعمل على تعزيز المناعة، ومن ثم محاربة البكتيريا والفيروسات والفطريات والجراثيم. كما تعمل على توسيع الأوعية الدموية، ومن ثم تحسين الدورة الدموية، الأمر الذي يعود بالفائدة على جهاز المناعة أيضاً.

وتساعد الأطعمة الحريفة على مواجهة نزلات البرد؛ إذ إنها تتمتع بتأثير مضاد للالتهابات وتساعد على إذابة المخاط وتساعد أيضاً على علاج انسداد الأنف.

كما تعمل الأطعمة الحريفة على تحفيز أيض الطاقة، ما يساعد على حرق السعرات الحرارية. وتعمل كذلك على تحفيز إفراز العرق، ما يساعد على تبريد الجسم.

وإضافة إلى ذلك، تساعد الأطعمة الحريفة الجسم على إفراز هرمون «الإندورفين»، ومن ثم تحسين الحالة المزاجية.

من ناحية أخرى، أشار مركز التغذية بولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية إلى أن الأطعمة الحريفة لا تُعد مناسبة لبعض الفئات، ألا وهم الأشخاص الذين يعانون متلازمة القولون العصبي أو أمراض الكلى أو أمراض المثانة، وكذلك الذين يعانون متاعب بالجهاز الهضمي بعد تناول الأطعمة الحريفة مثل آلام المعدة وحرقة المعدة وتهيج الأغشية المخاطية والغثيان والقيء والإسهال أو مشكلات ضغط الدم.

• تعمل الأطعمة الحريفة على تحفيز أيض الطاقة، ما يساعد على حرق السعرات الحرارية.