الامارات | دوركاناي أيوبي: الطعام جسر بين الثقافات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرضت الطاهية الأفغانية دوركاناي أيوبي رفقة والدتها نكهات غنية لمطبخ بلادها في معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي دوّنتها في كتاب تشارك به في فعاليات الحدث. وسلطت أيوبي التي تمتلك مطعماً للمأكولات الأفغانية في أستراليا، الضوء على أهمية الطعام في مد الجسور بين الثقافات، مؤكدة أن «الطعام هو أفضل وسيلة للتواصل مع الناس».

وضمن فعالية «أطباق مميزة»، حضرت وصفة البولاني، وهو طبق أفغاني تقليدي من صنف المعجنات، يُجهّز على مرحلتين: الأولى مرحلة تحضير الصلصة، والثانية مرحلة تحضير الطبق الرئيس.