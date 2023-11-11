الامارات | عوامل ضارة وحلول للحفاظ على صحة الشعر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد تساقط الشعر وتقصفه من المخاوف الرئيسة بين المقيمين في دولة الإمارات، ويشير تساقط الشعر إلى تساقط بعض الخصلات من فروة الرأس، ما يؤدي إلى ظهور مناطق خالية من الشعر. من ناحية أخرى، يحدث تقصف الشعر عندما تنفصل خصلات الشعر عن بعضها بعضاً في الأطراف، ما يعطي غالباً انطباعاً بضعف الشعر ونقص الحيوية فيه. في حين أن تساقط الشعر يعد مشكلة كبيرة، ويمكن أن يحدث بسبب مجموعة من العوامل الأساسية، فإن تقصف الشعر هو أمر شائع، يشير عادةً إلى ضرورة العناية بالشعر.

فيما يلي أربعة أسباب رئيسة لتساقط الشعر وتقصفه وطرق مواجهة آثارها السلبية مقدمة من «باي إيريم»:

1- الماء العسر

من العوامل الأساسية التي تؤثر في حيوية الشعر في دولة الإمارات العربية المتحدة هو استخدام الماء العسر. تعد مصادر المياه في المدينة غنية بمعادن الكالسيوم والمغنيسيوم، والتي يمكن أن تكون لها آثار ملحوظة في صحة الشعر. قد يؤدي التعرض المستمر لهذه المياه إلى إضعاف الجذور والتأثير في قوتها. مع مرور الوقت، تصبح بصيلات الشعر الضعيفة، ويصبح الشعر حينها أكثر عرضة للتساقط. إضافة إلى ذلك، يمكن أن تترك الشعر جافاً وهشاً وعرضة للتقصف.

2- أشعة الشمس

يحمل التعرض لأشعة الشمس الشديدة تأثيراً كبيراً في صحة شعركم. يمكن للأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس أن تستنزف الرطوبة الطبيعية والبروتينات الأساسية من شعركم، ما يؤدي إلى الجفاف والهشاشة، ويفقده لمعانه. إضافة إلى ذلك، يمكن للأشعة فوق البنفسجية أيضاً أن تلحق الضرر بالطبقة الواقية الخارجية لشعركم، ما يجعلها أضعف وأكثر عرضة للتقصف.

3- لبس غطاء الرأس

الاستخدام المستمر والمطول لأغطية الرأس، مثل الحجاب أو العمامة، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الرطوبة، وتدفق الهواء المحدود في فروة الرأس إلى جانب الاحتكاك المحتمل بين القماش والشعر، يؤدي إلى زيادة العرق وتراكم الزيوت ومحاصرة الأوساخ. مع مرور الوقت، يمكن أن تسبب هذه العوامل تهيج فروة الرأس، وانسداد بصيلات الشعر، وزيادة التعرض لحالات مثل القشرة أو الالتهابات الفطرية.

4- الرطوبة

يمكن أن تؤدي مستويات الرطوبة المرتفعة في الإمارات إلى مجموعة من المشكلات المتعلقة بالشعر. الرطوبة الزائدة في الهواء يمكن أن تتسبب في امتصاص الشعر لها، ما يؤدي إلى تجعد الشعر ويجعل من الصعب التحكم فيه، خاصة بالنسبة للأفراد ذوي الشعر المجعد أو المموج بشكل طبيعي. كما أن مستويات الرطوبة المرتفعة يمكن أن تجعل الشعر أكثر عرضة للتلف، ما يزيد من خطر التقصف. إضافة إلى ذلك، يمكن للبيئة الرطبة أن تخلق ظروفاً مواتية لنمو الفطريات على فروة الرأس، ما قد يؤدي إلى مشكلات مثل القشرة وغيرها من المشكلات المتعلقة بفروة الرأس.

5- حلول

يقدم زيت الشعر «باي إيريم» حلاً شاملاً لمعالجة مشكلات الشعر المتنوعة الناشئة عن الظروف البيئية، ويعالج هذا الإكسير الغني بمزيج منسق بعناية من المكونات الطبيعية، ببراعة الآثار الضارة للماء العسر، والتعرض الشديد لأشعة الشمس، والرطوبة المرتفعة، كما تشكل خصائص الزيت الواقية من الأشعة فوق البنفسجية درعاً قوية ضد أشعة الشمس القوية، ما يمنع فقدان الرطوبة والتقصف وفقدان اللمعان.

علاوة على ذلك، يحافظ زيت الشعر من «باي إيريم» على توازن الرطوبة، كما أن مقشر فروة الرأس من «باي إيريم» هو الحل لأولئك الذين يرتدون غطاء الرأس لساعات طويلة. فهو يساعد على التخلص من تراكم الأوساخ على فروة الرأس، ويسمح بامتصاص المنتج بشكل أفضل ولشفاء فروة الرأس والتنفس.