الامارات | «ديوالي دبي».. عروض ترويجية حصرية في مراكز التسوق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم مهرجان الأضواء (ديوالي)، الذي تنظّمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة حتى 16 نوفمبر الجاري مجموعة من العروض الترويجية الحصرية التي لا تفوت على تشكيلة واسعة من المنتجات، بما فيها المجوهرات والذهب والهدايا والأزياء، في عدد من أكثر المتاجر المفضلة في المدينة، والتي تعكس الثقافة المتنوعة التي تتميز بها دبي، تشمل تخفيضات تراوح بين 25 و75%، إلى جانب إمكانية الفوز بالعديد من الجوائز أثناء التسوّق مع الأصدقاء وأفراد العائلة خلال مهرجان الأضواء (ديوالي).

ويتيح سيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف للمتسوقين فرصة الفوز بعملة ذهبية كل يوم، من خلال التسوق بمبلغ 300 درهم أو أكثر، ومسح إيصالاتهم عبر تطبيق SHARE، حتى 12 نوفمبر، كما يمكن للمتسوقين الحصول على 10 أضعاف نقاط «شير» على أي من مشترياتهم خلال فترة المهرجان، وذلك عدا الهايبرماركت، والساعات، والمجوهرات، والعلامات الفاخرة.

ويمنح «دبي فيستيفال سيتي مول»، متسوقَين اثنين فرصة الفوز بـ100 غرام من الذهب عند إنفاق 300 درهم. وفي القرية العالمية حتى 16 نوفمبر الجاري، من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 12 منتصف الليل، من الأحد إلى الأربعاء، فرصة لتذوق الأطباق الهندية في العديد من المطاعم والأكشاك، أو شراء المنتجات اليدوية الأصيلة والذهب.