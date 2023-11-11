علامات تظهر في الصباح تكشف الإصابة بارتفاع ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك علامات إذا ظهرت عليك بالصباح الباكر، عادة تدل على ارتفاع مضاعف في ضغط الدم.

وضغط الدم أعلى في الصباح عنه في المساء، ويرجع ذلك إلى أن الجسم يفرز هرمونات معينة في الصباح تساعد على زيادة ضغط الدم، وفقًا لما جاء في "مايو كلينك"، "هيلث لاين".

ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة تؤثر في شرايين الجسم، ويُطلق عليها فرط ضغط الدم.

وفي حال الإصابة بارتفاع ضغط الدم، تكون قوة دفع الدم باتجاه جدران الشرايين مرتفعة، ما يجعل القلب يعمل بجهد أكبر لضخ الدم.

وهناك أعراض تدل على ارتفاع ضغط الدم صباحا، ومنها:

ضيق في التنفس.

دوخة.

الشعور بألم الصدر.

الصداع بشكل مضاعف.

وهناك أعراض آخرى أكثر شيوعًا

نزيف الأنف.

التعب.

الغثيان.

القيء.

لذا إذا ظهرت هذه العلامات عليك يجب قياس ضغط الدم واستشارة الطبيب.

وهناك نصائح تساعد على خفض ضغط الدم صباحا:

- تناول إفطار صحي.

- ممارسة التمارين الرياضية.

- تجنب التدخين.

- الإقلاع عن تناول الأطعمة المالحة.

- شرب كمية كبيرة من الماء.

- الحفاظ على وزن صحي.