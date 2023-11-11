مفاجأة صادمة.. ماذا يحدث للجسم عند بلع "شوكة" من السمك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يتعرض بعضنا لابتلاع شوكة السمك أثناء تناول الطعام دون قصد، وعندما يتم البلع، يمكن أن تستقر في أي مكان في الجهاز الهضمي، بما في ذلك الحلق، والمريء، والمعدة، والأمعاء. في معظم الحالات، تُمَرر الشوكة دون أي مشاكل.

ومع ذلك، في بعض الحالات، يمكن أن تتسبب الشوكة في مشاكل صحية، ويقول الدكتور إبراهيم سعيد جمعة، استشاري الباطنة، ابتلاع شوكة السمك ليس أمراً خطيراً ولكن يجب التعامل معها بحكمة، منعًا لتفاقم المشكلات الصحية.

وأشار جمعة إلى أن الشوكة يمكن أن تسبب ألماً في الحلق إذا كانت عالقة به، وأيضًا صعوبة في البلع، لأنها تكون عالقة في المريء.

واستكمل حدثة في تصريح خاص لـ"الخليج 365" ، قائلا: "يمكن أن يحدث ألم في البلع والحلق ونزيف في الأغشية المخاطية، لذا يجب التوجه للطبيب فورا لعمل اللازم، واتباع الطرق الصحيحة لذلك الأمر.

وقدم عدة نصائح يجب اتباعها فور ابتلاع شوكة تتمثل في ما يلي:

- تناول الكثير من الماء تسهيل عملية النزول من الحلق.

- تناول الطعام مثل الأرز أو الخبر الطري، ليسهل حركة النزول الشوكة مع الطعام، وعدم جرح الحلق أو المريء أو المعدة، لأنه بمجرد نزولها للبطن تُدفَع للجهاز الهضمي.

- لا تحاول تحريك الشوكة بأي شيء مثل أن تضع يديك أو تستعمل أداة حادة في ذلك، منعًا لحدوث أي ضرر.

- تناول الكثير من السوائل.

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