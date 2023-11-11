حسام موافي يكشف أسباب الإصابة بالشد العضلي.. متى يجب اللجوء إلى الطبيب؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

معظم الأشخاص يصابون بشكل مفاجئ بالشد العضلي، دون معرفة أسباب الإصابة به، إلا أنه يعتبر من المشكلات المزعجة التي في حالة تكرارها بشكل مستمر، يجب اللجوء إلى طبيب متخصص، لإجراء الفحوصات والإشاعات الطبية مبكرًا، إذ أنه يعد علامة تحذيرية على الإصابة بأمراض خطيرة، أو وجود نقص شديد لبعض الفيتامينات والمعادن في الجسم.

أسباب الإصابة بالشد العضلي

ذكر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خلال إحدى اللقاءات التلفزيونية، أن الشد العضلي، يعد الإصابة به من الأمور المزعجة التي تسبب ألما قويا للشخص، وتجعله غير قادر على الحركة أو التنفس، كما أنه يجب عدم الاستهانة به، وهو بمثابة ضوء إنذار لوجود مشاكل صحية أو نقص في المعادن المهمة بالجسم.

وأضاف أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الشد العضلي يحدث نتيجة نقص «الكالسيوم» في الجسم، وهو من الأسباب الرئيسية لظهور التشنجات في الأطراف العلوية والسفلية، وبمعظم الحالات تتأثر مستويات الكالسيوم في الجسم نتيجة الإصابة بقصور في الغدة الجار درقية.

متى يجب اللجوء إلى الطبيب؟

أشار الدكتور حسام موافي، إلى أنه من الضروري ألا يهمل الشخص تلك الأعراض، ولابد أن يخضع للكشف الطبي والتحاليل الطبية اللازمة، لمعالجة مشكلة نقص الفيتامينات، ووصف الدواء المناسب للحالة، موضحا أن الإهمال في ذلك له مضاعفات خطيرة، فضلا عن أن بعض الأدوية التي يحصل عليها المريض، يمكن أن يكون من آثارها الجانبية الإصابة بالشد العضلي، لذا يجب مراجعة الطبيب أولا حتى يتخلص الشخص من الألم بأسرع وقت.