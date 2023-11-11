سيدة روسية تعود من الموت بعد استئصال ورم ضخم جدا

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح جراحون في استئصال ورم ضخم من سيدة روسية، يزن حوالي 15 كجم من وزن السيدة، في مركز يفيتوفا لمعالجة الأورام في سيمفيروبل، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "gazeta.ru".

واكتشفت السيدة الورم عن طريق الصدفة، وذلك خلال متابعتها مع الطبيب، لأنها كانت تنقص وزنها الزائد، وبالفعل نجحت في التخلص من 20 كيلوغراما من وزنها ولكنها لاحظت أن حجم خصرها لم ينقص، وبعد المعاينة اكتشف الطبيب أن المرأة لديها ورم كبير قطره 40 سم ويزن نحو 15 كجم، نقلًا عن روسيا اليوم.

قرر الأطباء إجراء عملية جراحية للمرأة لإزالة الورم، وكانت العملية معقدة كون الورم امتد على الشرايين والأوردة والعديد من أنسجة وأعضاء جسمها.

استمرت العملية الجراحية لأربع ساعات، وقام الأطباء خلالها باستئصال الورم مع كلية المريضة، وثم أعيدت الكلية إلى مكانها بعد التحقق من سلامتها، وتتماثل المرأة للشفاء حاليا.

ويشير الخبراء إلى أن مثل هذا النوع من الأورام نادرا ما يصاب به البشر.