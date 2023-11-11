قبل امتحانات «الميد تيرم».. خطوات مضمونة للحصول على الدرجة النهائية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يستعد طلاب الجامعات لماراثون امتحانات الميد تيرم، الذي ينطلق منتصف الشهر الجاري، وفقًا للجداول الدراسية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وتنتاب كثير من الفتيات بصفة خاصة، حالة خوف من عدم اجتياز الامتحانات بسهولة، أو الحصول على الدرجة النهائية، لذا نقدم لهن روشتة للتحصيل الدراسي الجيد، لتخطي هذه الفترة بسهولة.

الجامعات تستعد لامتحانات «الميد تيرم»

بحسب عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، يجري الآن الاستعداد لامتحانات منتصف الفصل الأول من العام الدراسي الجاري، منوهين بأن الامتحانات تكون على ما درسه الطلاب منذ بداية التيرم، وفي هذا الإطار قدمت شيماء السكري، المدرس المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة، لـ«هُن»، عدة طرق للتحصيل الدراسي الجيد في المراحل الدراسية الجامعية: «أول طريقة هي بدء تقسيم المقررات والمحتويات التي يجب مذاكرتها، مع عمل جدول لاتباع المواد الدراسية».

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طرق مضمونة للحصول على الدرجة النهائية

تبحث الطالبات على أفضل وأدق النصائح لجمع الدرجات خلال الامتحان، والهدف الأساسي هو الحصول على الدرجة النهائية، وعبرت «شيماء»، لدعم وحل إجابات الامتحان بشكل مثالي يساعده على التفوق بالجامعة وفي الحياة العادية:

- السعي والبحث والقراءة في كل ما تتعرض إليه من معلومات.

- المذاكرة بطريقة أن المعرفة ليس لها حدود، وهي أساس تقدم أي مجتمع.

- التركيز على أن المذاكرة هي أول الأشياء التي يجب أن تبقى معنا دومًا.

- مذاكرة المادة العلمية التي تفضلها أولًا، إذ ينطوي التركيز على القيمة العملية التي تدخل في الأشياء التي تحبها الطالبة.

- عدم البث في النفس مشاعر القلق والتوتر.

- التعامل مع المذاكرة على أنها أولويات للنفس.

- التركيز يكون من 50 لـ55 دقيقة في المذاكرة، فيجب أن يتخلل المذاكرة راحة كل ساعة، تمتد من 10 لـ15 دقيقة.

- ربط كل أول جملة في المذاكرة بشيء ما تتذكره.

- وضع الأسئلة المهمة من خلال الدروس التي يوصى بأنها مهمة.

- مراجعة المعلومات والبعد عن أي تأثيرات تؤثر بالسلب، وتشتت التركيز والانتباه أثناء فترة الاستعداد لأداء الاختبارات.

ترتيب حل امتحانات الميد تيرم

وأكدت المدرس المساعد بإعلام القاهرة، أنه من المهم أثناء أداء امتحانات الميد تيرم، حل الأسئلة بحسب ما تفضل الطالبة وتتقنه بالترتيب، بشرط أن توضع علامات على ما ينتهى من حله منعًا للخلط، فضلًا عن التركيز على ما فهم، لكتابة الإجابة بأفضل طريقة.