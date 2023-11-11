سيدة في التسعينات تعطي نصائح لإطالة العمر… إليك أبرزها

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت سيدة تبلغ من العمر 94 عامًا، عن بعض النصائح التي تطيل العمر، خلال مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وذلك وفقًا لما ذكره موقع Timesofindia.

وفي السطور التالية، أهم الدروس التي كشفت عنها المرأة التسعينية، نقلًا عن موقع 24:

ممارسة الرياضة يومياً

تقول السيدة في الفيديو، إنها تستيقظ في الرابعة صباحاً يومياً وتمارس الرياضة لمدة ساعة ونصف. وتؤكد على أن ممارسة الرياضة تعزز صحة القلب والأوعية الدموية، وتقوي العضلات والعظام، وتعزز جهاز المناعة، وتنظم الوزن، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري والسمنة، كما أنها تحسن الصحة العقلية عن طريق تقليل التوتر، وتحسين الحالة المزاجية.

عادات الأكل البسيطة

تقول السيدة المسنة: “لدي عادات غذائية بسيطة، فأنا أتبع نظاماً غذائياً بسيطاً ومتوازناً يحتوي على الكثير من الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة، وهذا النظام يوفر العناصر الغذائية الأساسية ويحافظ على وزن صحي ويدعم الصحة العامة، ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان”

الابتعاد عن التوتر

كشفت السيدة بأنها لا تتشاجر مع أحد، وتطبق تقنيات إدارة الإجهاد الفعالة، مثل اليقظة الذهنية والتأمل والتمارين الرياضية التي تقلل تأثير التوتر على الجسم، والذي يقلل بدوره من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم ومشاكل الصحة العقلية، وتحسن نوعية النوم وتعزز جهاز المناعة، وتعزز الصحة العامة.



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