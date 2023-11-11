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وصفات طبيعية لعلاج البشرة الجافة في الشتاء.. احصلي على وجه رطب

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

وصفات طبيعية لعلاج البشرة الجافة في الشتاء.

مع قدوم فصل الشتاء تعاني صاحبات البشرة الجافة من الجفاف والتقشير، وهو أمر كاف للشعور بالانزعاج، لهذا السبب تلجأ الكثيرات لحيل مختلفة تساعد على حل هذه المشكلة، مثل إخفاء آثار التقشير بالمكياج، وهو ما يزيد الضرر بالبشرة، لهذا قومي بعمل وصفات طبيعية لعلاج البشرة الجافة المقشرة ووفقًا لموقع «healthshots».

وصفات طبيعية لعلاج البشرة الجافة

من أول الوصفات المهمة التي تساعد بشرتك على التخلص من الجفاف في فصلي الشتاء والخريف ماسك الصبار، إذ أنه أفضل المضادات للالتهابات ويمتاز بخصائص الترطيب، يساعد على تخفيف الحكة ويقلل من تقشير الجلد، فقط قومي بوضعه على البشرة لفترة من الوقت ثم غسل الوجه.

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الثلج

يعمل الثلج على تهدئة البشرة، وتقليل الإحمرار في فصل الشتاء والخريف، لذا قومي بفرك قطعة من الثلج على المنطقة المصابة؛ ويفضل تجنب غسل البشرة بعد ذلك بالماء الساخن.

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حمام الشوفان

لعلاج جفاف البشرة في فصل الشتاء، استخدمي ماسك الشوفان، فقط ضعي كوبًا مليئًا بدقيق الشوفان المطحون ناعمًا في حمام دافئ وانقعي فيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة، إذ يساعدك على تهدئة وترطيب البشرة المتقشرة، وذلك في حالة حدوث تقشير كامل بالجسم، لكن في حالة الوجه المقشر فقط، قومي بخلط القليل من الماء الدافئ مع 3 ملاعق من الشوفان وكوني عجينة ثم ضعيها على بشرتك لمدة 15 يوما ثم اغسلى وجهك.

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زيت الزيتون

ضعي طبقة رقيقة من زيت الزيتون البكر على المنطقة المصابة كي يمنع تقشير الجلد ويرطب البشرة.

الحليب

حضري قطعة من القطن النظيفة ثم ضعيها في الحليب البارد، وضعيها على الجلد المتقشر لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

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زيت شجرة الشاي

قوم بخلط القليل من قطرات زيت شجرة الشاي مع زيت ناقل مثل زيت جوز الهند أو زيت الجوجوبا، ثم ضعيه على المنطقة المصابة بالتقشير لكى يرطب  البشرة ويعيد حيويتها، لأن زيت شجرة الشاي يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات ويمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب أيضًا ويعالج أي بكتيريا مسببة في حدوث أي حكة بالجلد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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