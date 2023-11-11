الامارات | المعدة والكلى والكبد في خطر.. الإفراط في المسكنات قد يهدد الصحة على المدى الطويل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في خبر غير سار لمن يتناولون المسكنات بشكل مفرط؛ حذر مختصون من أن مسكنات الألم، التي يتم تعاطيها على مدار فترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة.

وقال خبراء غرفة الصيادلة في ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية إن تناول المسكنات المضادة للالتهابات مثل الإيبوبروفين والديكلوفيناك والنابروكسين بشكل متكرر يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بقرحة المعدة وأضرار بالكلى، في حين أن تناول جرعات زائدة من الباراسيتامول يمكن أن يُلحق ضرراً بالكبد.

كما أن المسكنات قد تؤدي إلى تفاعلات مع أدوية أخرى؛ فهي على سبيل المثال يمكن أن تؤثر بالسلب على مفعول الأدوية الخافضة لضغط الدم.

ويمكن اتخاذ بعض التدابير البديلة لمواجهة الألم قبل اللجوء إلى تناول المسكنات؛ فعلى سبيل المثال يمكن تخفيف الصداع من خلال شرب السوائل بكمية كافية. كما يمكن تخفيف آلام الظهر أو آلام العضلات أو الدورة الشهرية من خلال تطبيقات السخونة مثل الاستحمام بماء دافئ أو استخدام زجاجة ماء ساخن أو لصقات الحرارة.