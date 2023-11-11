لايف ستايل

بعد وفاته متأثرا بمرض السرطان.. 7 معلومات عن زوجة الفنان شريف شاكر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الفنان شريف شاكر

سنوات طويلة ظل فيها متمسكًا بالأمل، وصامدًا أمام الألم الناتج عن إصابته بمرض سرطان الدم، ورغب دائمًا في أنّ يستبدل كلمة «المريض» الروتينة للمصابين به، ليطلق على نفسه «المعافر»، مؤكدًا أنّ الفارق بين المعنين كبير، فالأول هو أنّ تستسلم وتترك السرطان يأكل جزءًا منك حتى النهاية، أما الآخر فيشير إلى أنك أقوى ولديك القدرة على مواصلة رحلة العلاج القاسية بنفس راضية.

42c062e8b9.jpg

وفاة الفنان الشاب شريف شاكر

بعد معافرة مع السرطان نحو أكثر من 4 أعوام، انتصر المرض الخبيث على الفنان والمغني الشاب شريف شاكر، ليرحل تاركًا مستقبله وأولاده وزوجته خلفه، ويتشح الوسط الفني بالثوب الأسود حزنًا على فراقه، وطوال مدة مرضه، قدمت زوجته له كامل الدعم  حتى رحيله، ويستعرض «هن» خلال الفقرات التالية، أبرز المعلومات عنها.

11512251461699688882.jpg

معلومات عن زوجة الفنان الشاب شريف شاكر 

ذكر الراحل والفنان الشاب شريف شاكر، خلال لقائه الأخير بالإعلامية رضوى الشربيني، في برنامجها «هي وبس»، الذي يُعرض على فضائية «سي بي سي سفرة»، أنه لولا زوجته ما استطاع أنّ يشعر للحظة بالأمان والسند، فهي التي لبت في قلبه الطمأنينة وحرصت أنّ تعامله على أنه شخص طبيعي وليس مريض سرطان يقترب من الموت، وفيما يلي أبرز المعلومات عن زوجته بحسب حديثه:

- عاشا حياة هنيئة مليئة بالنجاحات والتفوق المهني قبل إصابته بمرض اللوكيميا الخبيث.

- رُزق المغني شريف شاكر وزوجته بطفلين، الأول يدعى ياسين، ويبلغ من العمر 10 سنوات، والثاني يبلغ 4 سنوات تقريبًا.

- منذ بداية تشخيصه بمرض سرطان الدم، كانت زوجته الداعم الأول له خلال رحلة التعافي من مرض السرطان.

- زوجته كانت بمثابة البطل في قصة حياته، إذ حرصت على إخفاء مشاعر الحزن عنه، وساعدته على مقاومة الألم.

- كانت بجواره دائمًا بينما يتنقل بين عدة مراحل من المرض، بداية من العلاج والعمليات الجراحية ومرورا بالرعاية المركزة.

- في بداية إصابة شريف شاكر، كانت زوجته لا زالت حاملًا في مولودها الثاني.

- كانت تبث في روحه الأمل وداعم كبير وقوي له.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا