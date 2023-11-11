جراءة و عصرية في الآيلينر الجرافيك موضة خريف 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

يعد الآيلينر الجرافيك "Graphic Eyeliner"، من أحدث صيحات عالم التجميل، وتحديدًا ما يخص العيون، في خريف/شتاء 2023/2024، ويعطي جرأة و طابع عصري للنساء.

وأوضحت مجلة "Elle" أن الآيلاينر يتخذ هذا الموسم شكل المستطيل، بدلاً من الجناح الرفيع، ليمنح العيون إطلالة جذابة تخطف الأنظار، لاسيما عند استعمال آي لاينر يتألق بأحد الألوان الزاهية كالبنفسجي.

وعن كيفية تطبيق الآيلاينر الغرافيك، أوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يمكن وضع شريط لاصق على شكل مستطيل حول العين "كقالب"، ثم ملء هذا النطاق باستخدام الآيلاينر باللون المرغوب.

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