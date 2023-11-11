طريقة مثالية لتنظيف البشرة من المكياج والحفاظ على صحتها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أوضحت مجلة Jolie أن استخدام الزيت لتنظيف البشرة له فوائد عديدة، حيث يساعد على إزالة المكياج جيدًا، والتخلص من الأوساخ وتنظيف المسام بعمق، والعناية بالبشرة وترطيبها.



وأضافت المجلة، أن البشرة الجافة يناسبها زيت تنظيف غني بالدهون مثل زيت الزيتون، أو زيت الأفوكادو، أو زيت جوز الهند، لترطيبها، نقلًا عن موقع 24.

وأكدت المجلة، أن البشرة الحساسة، التي تميل إلى التهيج، يناسبها زيت الأرغان، أو زيت اللوز، لتجنب التهيج.

أما الدهنية، التي تميل للشوائب، وتناسبها زيوت التنظيف الخفيفة غير الدهنية، المضادة للالتهابات مثل زيت الجوجوبا، وزيت الخروع.

وبشكل عام يجب استعمال زيت تنظيف يخلو من الكحول، وأملاح الألمنيوم، والأصباغ، والبارابين، والبارافينات ،والزيوت المعدنية، والعطور.

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