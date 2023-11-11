أغرب من الخيال.. رد فعل صادم لسيدة تزوج عليها زوجها - هذا ما فعلته "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - في واقعة أغرب من الخيال، أقبلت سيدة على إهداء زوجها سيارة بعد زواجه من أخرى.

وعلى منصة "إكس"، تويتر سابقا، نشر حساب يدعى فواز اللعبون فيديو، بعنوان: " زوجة تهدي زوجها سيارة جديدة بمناسبة تخفيفه الحِمل عنها بزواجه من امرأة أخرى".

وعلى السيارة، تركت الزوجة رسالة لزوجها، مدون عليها: "أحسنت عشرتي ورعيت مشاعري وجعلتني في بيت قلبك كريمة الحمد لله الذي جعلك من بين صفوة الرجال زوجًا لي".

وأضافت في الرسالة: "كنت أتمنى أن أكون معك بهذا اليوم لكن كل ما أقدر أقوله أن يوفقك الله ولا يحرمني منك زوجتك وحبيبتك".

اقرأ أيضا

"مشاكل وصعوبات".. 4 أبراج الأقل حظا في 2024

رجل ينجو من نوبة قلبية مفاجئة بمعجزة.. احذر هذه الأعراض

تجاهلها الأطباء.. ممثلة أمريكية تكشف عن أعراض سرطان البنكرياس

3 أشخاص ممنوعون من تناول "العكاوي"- هذا ما يحدث لهم

مرض خطير يصيب الخصية دون أن تدري - احذر ظهور هذه الأعراض