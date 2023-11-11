الامارات | باسم يوسف يكشف كواليس مقابلتيه مع بيرس مورغان.. وتحدي اللقاء الثاني وجهاً لوجه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الإعلامي الشهير باسم يوسف كواليس عن مقابلتيه الشهيرتين مع بيرس مورغان حول الحرب في قطاع غزة، خلال أمسية حوارية استضافته أمس الجمعة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وشهدت حضوراً لافتاً وتفاعلاً كبيراً من الجمهور، معرباً عن سعادته بأن يكون جزءاً من المعرض الذي وصفه بأنه حدث تاريخي عريق.

وقال باسم يوسف خلال الأمسية التي أدارها رائد الأعمال والمُحاور الإماراتي أنس بوخش: «عندما بدأت الأحداث في غزة تواصل معي المنتج الخاص بيرس مورغان للخروج في مقابلة والحديث حول هذا الأمر، وكانت الصورة المنتشرة في الإعلام الغربي سيئة جداً، وشعرت أن الحديث في هذا الوقت أشبه بالانتحار فرفضت في البداية، ولكن مع تكرار الطلب ومع حجم المعلومات المغلوطة المنتشرة حولنا في الإعلام الغربي قررت الموافقة والخروج للحديث وتوضيح هذه الأمور. وفكرت في أن يكون أسلوبي في الحديث كوميدياً، وكنت أعي أن هذه المقابلة ستكون بمثابة سيف ذي حدين».



وأضاف: «عندما لمست أن المقابلة الأولى أدت الرسالة المطلوبة قررت إجراء مقابلة ثانية وخاطبت بيرس وأخبرته أنني أرغب بمقابلته شخصياً في مقابلة وجهاً لوجه. وكان التحضير لها مختلفاً تماماً فكان الهدف أن أقوم بشرح قضية لا يتم تقديمها بشكل صحيح في الإعلام الغربي، تواصلت مع أصدقاء لي وشكلت ثلاث فرق من أنحاء العالم ما بين باحثين وأكاديميين في التاريخ من الضفة الغربية وغزة وأماكن أخرى، وعملت مقابلات طويلة جداً على مدار أسبوعين تلقيت خلالها كماً كبيراً من المعلومات، وكان التحدي كيف سأقوم بتقديم هذه المعلومات، إذ اخترت أن يكون الهدوء ومنح المُحاور أمامي مساحته الخاصة هو الأسلوب الأمثل، حتى أستطيع الحصول على مساحتي وإيصال رسالتي وهو ما حدث بالفعل».