20 فكرة مبتكرة لزيادة مبيعاتك قبل «البلاك فرايداي».. «اخرجي بره الصندوق»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

العديد من السيدات ممن لديهن مشروعات، يتطلعن لمعرفة أفكار تسويقية لزيادة المبيعات، خاصةً خلال هذه الفترة قبل الجمعة البيضاء، لتحقيق عوائد مادية مجزية تساعدهن على العيش بطريقة أفضل، إذ يسعين لاستقطاب الجمهور ودفعهم إلى شراء منتجاتهن، ويحتاجن لأفكار مبتكرة وخارج الصندوق، وهو ما نقدمه لكِ من خلال «هُن».

تتساءل العديد من السيدات قبل الجمعة البيضاء، عن كيفية التسويق للمنتجات بطريقة أفضل لزيادة المبيعات، وجاءت الأسئلة في إطار الأفكار خارج الصندوق لزيادة المبيعات، وهي ما أكدته مروة عبد المنعم، السيدة الأربعينية، صاحبة إحدى مشروعات الكونكريت بالجبس، خلال حديثها لـ«هُن»: «أطمح إلى معرفة خطوات لتطوير المحتوى وتسويق المنتجات بنجاح قبل الجمعة البيضاء».

خطط تسويقية لزيادة المبيعات

ولتحقيق أفضل مبيعات لحملاتك الإعلانية وتسويق المنتجات بشكل جيد، قدم محمود إبراهيم، الخبير الاقتصادي، لـ«هُن»، عدة إرشادات لأفضل أفكار للتسويق، تمثلت في وضع الأفكار التالية في الاعتبار لزيادة المبيعات:

- تحديد المحتوى التسويقي المتوافق مع أهداف ورؤية المنتج واهتمامات الجمهور.

- استخدام التسويق الابداعي لجذب الجمهور من خلال إيجاد أفكار جديدة.

- طرح خصومات على أسعار المنتجات لجلب عملاء جدد وتحقيق زيادة في المبيعات.

- ضعي خطة للتخفيضات التي تنوين تقديمها لعملائك، كي تتجنبي الوقوع في مشكلات خاصة بالمخزون السلعي.

- يمكنك وضع خطة بسيطة على شكل جدول، تُصمميه بالاستعانة بأحد التطبيقات لعمل جداول بيانات جوجل، بحيث يتضمن: «المنتج، السعر الأصلي، سعر الجمعة البيضاء، تاريخ بدء البيع وتاريخ الانتهاء، نوع العرض فلاش، كوبون خصم، قنوات الترويج البريد الإلكتروني، فيسبوك، إنستجرام».

- تقديم جودة عالية للجمهور المستهدف، لتحقيق مبيعات ضخمة للشركة دون بذل أي مجهود.

- احرصي بعناية على اختيار المنتجات التي ستشملها العروض.

- استخدام اليوتيوب ومنصات الفيديو، كما يمكن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

- احرصي على اتباع تعليمات جهاز حماية المستهلك وافحصي السلع جيدًا قبل عرضها للجمهور.

خطة بسيطة لزيادة المبيعات

- لا تنتظري حلول أسبوع الجمعة البيضاء كي تبدأي في تنفيذ حملاتك الدعائية، وبَكِّري بالتنفيذ قبل موعد مهرجان التخفيضات.

- افهمي جيدًا منافسيك، حاولي أنّ تدرسيهم واجمعي معلومات عن ماهياتهم، لأنّ كل سوق تختلف عن الآخر وتفكير العملاء والمشترين تختلف.

- استخدمي طرق الإعلان المختلفة، من خلال اتباع أسلوب التنويع في وسائل الترويج، تتضمن عروض تُوزع على المارة في الطريق أو تقديم إعلان مدفوع أو إعداد منشور ترويجي.

- فكري في علاقات طويلة الأجل، من خلال أنّ تجعلي من العملاء الجدد، متكررين، لذا قدمي قيمة وسعرًا.

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أفكار خارج الصندوق لزيادة المبيعات

وأكد «إبراهيم»، أنه توجد عدة أفكار لزيادة المبيعات بشكل خارج الصندوق، وتمثلت في التالي:

- استخدمي أنواعًا مختلفة من التخفيضات، فمثلًا خصم 50% على كل المنتجات، أو اشتري منتجًا واحصلي على آخر مجانًا، و30% خصم على فئة معينة في يوم آخر، وخصم على المشتريات عبر الإنترنت.

- قدمي تخفيضات بقدر أعلى مما تحتمله الهوامش الربحية التي يحققها نشاطك التجاري، فإذا كنت تسعين إلى زيادة الوعي بعلامتك التجارية، قدِمي تخفيضات على الأسعار، لتجذب بها عملاء جدد.

- ضعي مصطلحات بديهية كما يتطلب الموسم مثل تخفيضات عروض والعلامات المائية، من خلال مخاطبة المشاعر حتى تؤدي إلى تجاوب أعلى من المستهلكين.

- إذا كان منتجك على المواقع الإلكترونية، يجب الاهتمام بكل الأشياء حتى بمحتوى صفحة الخطأ التي ربما تظهر للجمهور.

- اجعلي هدية مجانية في الجمعة البيضاء مع كل عملية شراء، ضعي حدًا أدنى لعملية الشراء التي تتضمن هدية مجانية.

- استخدمي ألعابًا تفاعلية لعملائك تتضن مفاجآت ممتعة وجذابة، مثل «عجلة الحظ وبطاقات الخدش وعروض التقشير»، واستخدمي الأدوات المناسبة لإضافة هذه الألعاب إلى حملاتك الدعائية.

- ثبتي منشورًا على حساباتك الاجتماعية يعلن وجود حملة ترويجية ليوم الجمعة البيضاء.