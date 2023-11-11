6 أشياء لا تهملي شراءها في «البلاك فرايدي».. تخفيضات تصل إلى أكثر من 70%

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أيام قليلة تفصلنا عن حلول الجمعة البيضاء أو «البلاك فرايدي»، وهي الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر الجاري، ويكون فيها الكثير من التخفيضات قد تصل إلى أكثر من 70%، وذلك على العديد من الأشياء، مثل الملابس أو الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وحتى قطع الأثاث.

وفي التقرير التالي، تستعرض «هن» أهم الأغراض التي يُنصح بشرائها في الجمعة البيضاء، وذلك بحسب ما ذكره موقع «retailmenot».

أجهزة الكمبيوتر

في حالة أنّ جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الخاص بكِ أصبح قديمًا، فهذا هو الوقت المناسب لشراء واحد آخر جديد، فيمكنك التحقق من إعلانات «بلاك فرايدي» لبائعي التجزئة في مجال التكنولوجيا، وتختاري الجهاز الذي ترغبين في اقتنائه.

الأجهزة الكهربائية

في فترة الجمعة البيضاء، يمكن شراء الأجهزة الكهربائية المهمة مثل الخلاط، أو المقلاة الهوائية، بسعر مخفض، إذ تعد من الأجهزة العملية في المنزل، فضلًا عن أهمية شراء لمبة ذكية أو قابس ذكي، بالإضافة إلى أجهزة التحكم في الستائر.

سماعات الأذن

تعتبر سماعات الأذن وسماعات الرأس اللاسلكية الأخرى، من الأغراض المفيدة التي يحتاج إليها الشخص في استخداماته اليومية، كما يفضل شراؤها أو إهداؤها لشخص ما تحبه، في «البلاك فرايدي».

ألعاب لأطفالك الصغار

تعد الألعاب أكثر الأغراض التي يطلبها الأطفال، ويفضل أنّ يختار الآباء أشياء مناسبة لعمر أولادهم في مهرجان التخفيضات.

ألعاب الفيديو

من المهم الاستفادة من العروض والتخفضيات التي تُقدم في الجمعة البيضاء، من خلال شراء ألعاب الفيديو، كونها تساعد على الشعور بالترفيه، كأجهزة البلاي ستشن.

الساعات الذكية وأجهزة تتبع اللياقة البدنية

ضرورة الحرص على اقتناء الساعات الذكية وأجهزة تتبع اللياقة البدنية في «الجمعة البيضاء»، لأنها من الأجهزة المفيدة للشخص، وتساعده على التخلص من الدهون والوزن الزائد، فضلًا عن الحصول على جسم رشيق وصحي وخالي من الأمراض المزمنة.