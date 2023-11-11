"لحمة الرأس".. هذا ما يحدث عند تناولها.. و 4 فئات ممنوعة منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

لحمة الرأس من الأكلات الشعبية المفضلة لدى كثيرين، وتتميز بمذاقها اللذيذ واحتوائها على عديد من الفيتامينات والمعادن، مثل البروتين وأحماض أوميجا 3، والزنك.

لكن على النقيض الآخر، هناك بعض الأشخاص ممنوعون من تناولها، لأنها تضر بصحتهم، وفقًا لما أوضحته الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية، وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريحها لـ "الخليج 365".

- تعد لحمة الرأس مصدرًا جيدًا للبروتين الحيواني.

- كما أنها تحتوي على الأحماض الدهنية مثل أوميجا 3، الضرورية لصحة الجهاز العصبي.

- غنية أيضًا بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية المخ والحبل الشوكي من التلف.

- تحتوي على نسبة عالية من الحديد والكالسيوم، والفسفور.

الأشخاص الممنوعون من تناولها:

1. مرضى الكوليسترول

نظرًا لاحتوائها على كمية عالية من الدهون المشبعة، التي تسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار بالدم.

2. الذين يعانون من ارتفاع الضغط

ينصح هؤلاء الأشخاص بتجنب استهلاكها، نظرًا لما تحتويه من دهون مشبعة.

3. مرضى النقرس

تحتوي لحمة الرأس على نسبة عالية من البيورينات، والتي تؤدي إلى ارتفاع مستويات حمض اليوريك في الدم، ما يُزيد خطر الإصابة بالنقرس.

4. مرضى الكلى

لأنها غنية بنسبة عالية من الصوديوم، والذي يمكن أن يضر بصحة الكلى.

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