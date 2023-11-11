علامة في الفم تكشف عن الإصابة بسرطان قاتل- انتبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

قرحة الفم من الأعراض الشائعة التي يعاني منها عديد من الأشخاص، وعادة ما تكون خفيفة وتختفي من تلقاء نفسها في غضون أيام قليلة.

ومع ذلك، في بعض الحالات، قد تكون قرحة الفم علامة تحذيرية على الإصابة بسرطان الفم.

سرطان الفم هو نوع من السرطان يُصيب الأنسجة الرخوة في الفم، مثل الشفاه واللسان واللثة.

وقال الدكتور نايجل كارتر، طبيب الأسنان البريطاني والرئيس التنفيذي لمؤسسة صحة الفم : "تجاهل العناية بالأسنان من العوامل المسببة للإصابة بتقرحات الفم"، وفقًا لصحيفة "dailyrecord" البريطانية.

وتابع: "كما يؤدي ذلك إلى اكتشاف الإصابة بسرطان الفم في مرحلة متأخرة".

وأضاف: "قرحة الفم علامة تحذيرية يتجاهلها كثيرون تشير إلى الإصابة بسرطان الفم".

وهناك بعض العلامات التحذيرية الأخرى لسرطان الفم، التي يجب الانتباه إليها، وتشمل:

تقرحات الفم التي لا تشفى خلال 3 أسابيع.

تورم أو كتل غير مبررة في الفم أو حول الفك.

بقع حمراء أو بيضاء في الفم.

فقدان الأسنان دون سبب واضح.

صعوبة البلع.

صوت أجش .

صعوبة التحدث.

وأوضح الطبيب: "من الضروري معرفة أن هذه لا تعني أن شخصًا ما مصاب بسرطان الفم، لكنها علامات تتطلب مزيدًا من الفحص والانتباه إليها".

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