بعد إصابتها.. فتاة تكشف عن علامات سرطان الأمعاء التي عانت منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

سرطان الأمعاء هو نوع شائع من السرطان، ويحدث عندما تنمو الخلايا المبطنة للأمعاء الغليظة أو القولون أو المستقيم بشكل غير طبيعي وخارجة عن السيطرة.

وفي هذا التقرير، نروي قصة فتاة بريطانية نجت من سرطان الأمعاء، تشارك علامات هذا المرض الخطير.

وفقًا لصحيفة "dailyrecord" البريطانية، خضعت فتاة لعملية جراحية أنقذت حياتها، لإزالة أمعائها الغليظة بعد تجاهلها للأعراض.

كانت الفتاة التي تدعى "بيلي أندرسون" تذهب إلى المرحاض ما يصل إلى 30 مرة يوميًا، مع ظهور دم في البراز، لكنها تجاهلت الأعراض حتى أصبح الألم شديدًا للغاية.

لذا، قرر والدها اصطحابها إلى قسم الطوارئ بالمستشفى.

ظنا الأطباء في البداية أنها تعاني نقص الحديد المرتبط بالدورة الشهرية، ووصف لها الطبيب أقراص الحديد، لكنها تسببت في إحداث خلل في معدتها.

ونظرًا لتفاقم أعراضها، قررت الذهاب لطبيب الجهاز الهضمي، الذي أخبرها بإصابتها بالتهاب القولون التقرحي، وهي حالة طويلة الأمد يُصاب فيها القولون والمستقيم بالالتهاب.

ووصل معدل ضربات قلبها إلى 140 نبضة في الدقيقة وفقدت 32 كيلو جرام من وزنها، وقيل لها إنها ستموت "في غضون بضعة أشهر"، إذا لم تخضع لعملية جراحية لإزالة جزء من أمعائها.

قالت بيلي: "عانيت لأول مرة من الأعراض لمدة 3 شهور أثناء دراستي بالجامعة، كنت أشعر بالانتفاخ ولاحظت ظهور دم في البراز، لذا أُصيبت بصدمة ورعب".

وتابعت: "لذا قررت تجاهل الأعراض والتظاهر بأنني لست مريضة، خوفًا من اكتشاف إصابتي بأمراض خطيرة مثل السرطان".

وأضافت: "تدهورت حالتي الصحية، وفي غضون أربعة أسابيع، لم أستطع المشي أو التحدث".

واستكملت: "كنت أذهب إلى المرحاض 30 مرة في اليوم، ولم أستطع تناول الطعام أو الشراب، لأن الأمر كان مؤلمًا للغاية وكنت أخبر والدي أنني بخير طوال الوقت".

خلال الأشهر القليلة التالية، كانت تذهب إلى المستشفى بشكل متكرر وهي تعاني نوبات مؤلمة، قائلًة: "بالرغم من أنني كنت أتناول الدواء، كنت لا أزال أتوجه إلى المرحاض 20 مرة في اليوم، ولم أتمكن من زيادة وزني، فضلا عن، أُصيبت بتورم في مفاصل يدي، وحب الشديد، وتساقط شعري، وكان ذلك بمثابة صدمة لي".

لذا، خضعت بيلي لعملية جراحية استغرقت 6 ساعات ونصف لإزالة الأمعاء الغليظة وتركيب "كيس فغرة"، وهي فتحة تُنشأ في جدار البطن لتصريف النفايات من الجهاز الهضمي، كما قضت 3 أيام في العناية المركزة.

وقالت أندرسون: "كانت الحياة بعد الجراحة بمثابة تعديل عقلي وجسدي، لأنني اعتدت الشعور بالألم وتوتر معدتي طوال الوقت".

وأضافت: "من الواضح أنها عملية جراحية ضخمة، شعرت وكأن شخصًا ما كان يحفر أظافره في معدتي، وقد اختفى بمجرد أن أجريت العملية".

واستكملت: "أقول دائمًا إن الجراحة غيرت حياتي، نُقِلْت إلى المستشفى على كرسي متحرك، وتمكنت من الخروج بعد 8 أيام من إزالة الأمعاء الغليظة".

وتحث الفتاة البالغة من العمر 27 عامًا الآخرين على زيارة الطبيب فورًا، إذا واجهوا أي من هذه الأعراض.

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