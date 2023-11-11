من فمك.. اكتشف علامات الإصابة بالفشل الكلوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الفشل الكلوي هو حالة طبية خطيرة يمكن أن تؤثر على جميع أجهزة الجسم، بما في ذلك الفم، ويمكن أن يؤدي إلى تراكم السموم في الدم، مما يسبب مجموعة من الأعراض بما في ذلك رائحة الفم الكريهة والشعور بطعم معدني وجفاف الفم.

ووفقًا لما جاء في موقع "مايو كلينك"، "Brightside"يحدث الفشل الكلوي الحاد عندما تعجز الكلى عن تنقية الفضلات السامة من الدم، وعندما تتزايد مستويات الفضلات الخطرة يتسبب ذلك في إحداث خلل بالتركيب الكيميائي للدم.

الأعراض الأكثر شيوعًا

انخفاض إخراج البول.

احتباس السوائل.

تورم الساقين أو الكاحلين أو القدمين

ضيق النفس

الإرهاق

الأعراض التي تظهر على الفم:

جفاف الفم

تورم اللثة

طعم الفم معدني.

رائحة فم كريهة.

تقرحات الفم.

تغيرات في لون اللسان

الأسباب

يمكن أن يحدث الفشل الكُلوي في الحالات التالية:

إذا كنت تعاني حالة مرضية تؤدي إلى إبطاء تدفق الدم إلى الكُليتين.

إذا تعرضتَ لضرر مباشر لكُليتيك.

عند انسداد أنابيب تصريف البول لكُليتيك، وتعذر تصريف الفضلات من جسمك من خلال البول.

الوقاية

التقليل من تناول الأدوية المسكنة للألم.

معالجة الأمراض المزمنة التي تتسبب في مشكلات الكلى، مثل الضغط والقلب والسكري.

اتباع نظام غذائي صحي مليء بالخضروات.

شرب الكثير من السوائل.

تجنب التدخين.

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