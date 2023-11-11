معلومات عن المغنية الكورية ناهي.. ظروف غامضة وراء وفاتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صدمة كبيرة يمر بها جمهور المغنية الكورية ناهي، التي فارقت الحياة عن عمر ناهز 24 عامًا، ليعيش جمهور البوب الكوري في ذهول، خاصةً أن الأسباب المحيطة بوفاتها غير واضحة، وتوجه عدد من المعجبين وجمهورها إلى حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم العزاء.. ونقدم لكم معلومات عن المغنية الكورية ناهي من خلال «هُن».

وفاة المغنية الكورية ناهي

قدمت عائلة المغنية الكورية ناهي بيانًا يتعلق بوفاتها، ما جعل معجبيها ومحبيها في حالة من الصدمة حال انتشار الخبر، وهناك تقارير كورية تشير إلى انتحارها، وتمّ تشييع جثمانها أمس، في قاعة الجنازة المركزية في بيونجتايك بمقاطعة جيونج جي، ما جعل الكثيرين يتطلعوا لمعرفة معلومات عن المغنية الكورية ناهي.

آخر ظهر للمغنية الكورية ناهي

المغنية الكورية كيم ناهي كان آخر نشاط لها عبر حسابها على «إنستجرام»، قبل يومين من وفاتها، إذ نشرت صورتها بجانب كلبها الأليف دون تعليق، وعبرت تعليقات الجماهير عن الوداع لها: «صاحبة صوت ملائكي»، «من المحزن خسارة مثل هذا الصوت الملائكي الموهوب»، «هتوحشنا المغنية الكورية ناهي»، وعلق آخرين قائلين: «أنا أحبك كثيرًا وحزين لأنك لا تستطيعين سماعي، لقد حلمت دائمًا برؤيتك في حفل موسيقي، هتوحشينا يا ناهي الجميلة»، وفقًا لما نشره موقع «كوريا تايمز».

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معلومات عن المغنية الكورية ناهي

نقدم لكم من خلال «هُن»، معلومات عن المغنية الكورية ناهي، بحسب الحساب الرسمي لها، على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، ووفقًا لما نشره موقع «كوريا تايمز»:

- ولدت كيم ناهي عام 1999.

- انشأت قناة على «اليوتيوب» قدمت خلالها مجموعة من الأغاني بالإضافة إلى العديد من مدونات الفيديو الخاصة بها.

- كانت تقدم مقاطع العزف على الجيتار والبيانو.

- حققت المغنية الكورية ناهي أولى خطواتها ككاتبة أغاني ومعنية موهوبة عام 2019 بإصدار أغنية بعنوان «Blue City»، التي كانت بمثابة بداية مسيرتها الموسيقية.

- أصدرَت أغنيتي «Blue Night» و«Gloomy Day» كمتابعة لأغنيتها المنفردة الأولى في عام 2020.

- قدمت المغنية الكورية ناهي العديد من الأغاني خلال عامي 2021 و2022.

- في 2023 قدمت ناهي ثلاثة أغاني أخرها أغنية «Rose»، التي أطلقتها يوليو الماضي، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا في ذلك الوقت.