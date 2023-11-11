رجل يحتجز سباك تحت تهديد السلاح- والسبب أغرب من الخيال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ألقي القبض على رجل إسباني من مدينة ملقة بعد أن احتجز سباكًا تحت تهديد السلاح، لأنه طلب الكثير من المال لإصلاح أنبوب مياه مكسور.

وعندما تلقى السباك الذي لم يذكر اسمه مكالمة هاتفية من رجل يطلب المساعدة على إصلاح أنبوب مياه مكسور في منزله، لم يتخيل أبدًا أنه سينتهي به الأمر كرهينة في منزل العميل، وفقا لموقع "odditycentral".

وعند وصول السباك إلى منزل الرجل ورؤية المشكلة التي تحتاج إلى إصلاح، قدم له تقديرًا مبدئيا للتكلفة، ما تسبب في غضب الرجل، لأنه وجد تكلفة الإصلاح باهظة للغاية لدرجة أنه أخرج مسدسًا وهدده بالقتل.

واتصل جيران الرجل بالشرطة بعد سماع عدة أصوات تشبه الانفجار من نوافذ شقته، ولكن عندما وصل الضباط، رفض إطلاق سراح السباك وهدد بتفجير أسطوانة الغاز إذا حاول أي شخص دخول منزله.

وظهر الرجل المسلح في نافذة شقته مع السباك، ما أعطى الشرطة الفرصة لمراقبة سلاحه الناري، ووجدوه أنه مجرد نسخة مسدس مزيفة .

وبعد إخلاء المبنى بأكمله بدأت الشرطة في التفاوض مع الرجل المسلح، و تمكنت من إقناعه بفتح باب منزله قليلاً، حتى يتمكنوا من التأكد من أن ​​السباك بخير، وعندما فُتح الباب، اقتحمت القوات المنزل وأنقذت الضحية.

وأكد السباك أن الرجل بدأ يتصرف بعدوانية بعد سماع كلامه عن إصلاح أنبوب المياه المتسرب ولم يرغب في دفع المبلغ الذي طلبه.

والرجل الغاضب محتجز حاليًا لدى الشرطة ومن المحتمل أن يقضي بعض الوقت خلف القضبان.

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