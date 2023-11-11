للرجال - المعاناة من هذه المشكلة في الحمام.. علامة على إصابتك بنوع سرطان خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل :

يواجه بعض الرجال مشكلات مختلفة تتعلق بعملية التبول، ويجهلون السبب وراء ذلك، ولكن يجب عدم الاستهانة بالأمر، حيث يمكن أن تكشف عن الإصابة بسرطان المثانة.

لذا في هذا الصدد، سوف نتعرف على علامات الإصابة بسرطان المثانة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع Cancer.

1- الشعور بألم خلال التبول.

2- وجود دم في البول.

3- كثرة التبول.

4-حرقان البول.

5- زيادة الرغبة في التبول وتحديدًا ليلًا.

6- صعوبة التبول بالرغم من الشعور.

تشخيص

يعد الرجال أكثر عرضة للإصابة بسرطان المثانة أكثر من النساء بـ 4 مراحل، وغالبًا ما يعتمد التشخيص للكشف عن الإصابة، من خلال ما يلي :

- معرفة الأعراض ومدة الشعور بها.

-الفحص الإكلينيكي.

- معرفة عمر المصاب وصحته العامة.

- طلب بعض الفحوصات.

علاجه

عادة ما يضع الطبيب خطة العلاج اعتمادا على تشخيص الحالة وصحة العامة، وهناك بعض الأنواع الأكثر شيوعًا من العلاجات المستخدمة لسرطان المثانة ، وتشمل :

1- العلاج الكيميائي.

2- العلاج المناعي.

3- العلاج الموجه، هو علاج يستهدف الجينات أو البروتينات المحددة للسرطان أو بيئة الأنسجة التي تساهم في نمو السرطان وبقائه على قيد الحياة، كما يمنع هذا النوع من العلاج نمو وانتشار الخلايا السرطانية ويحاول الحد من تلف الخلايا السليمة.

4- العلاج الجيني، يمكن استخدامه لتدريب جهاز المناعة في الجسم على العثور على الخلايا السرطانية وتدميرها أو لحماية الخلايا من الآثار الجانبية لعلاج السرطان.

5- علاج إشعاعي.

6- التدخل الجراحي ، حيث يعتمد على إزالة الورم وبعض الأنسجة السليمة المحيطة به أثناء العملية، وهناك أنواع مختلفة من الجراحة لسرطان المثانة، سيوصي فريق الرعاية الصحية الخاص بك بإجراء عملية جراحية محددة بناءً على مرحلة المرض ودرجته.

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