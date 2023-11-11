بعد وفاة الفنان شريف شاكر بسرطان الدم.. احذر هذه الأعراض تكشف الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

توفي المطرب الشاب شريف شاكر، مساء أمس الجمعة، بعد صراع مع مرض سرطان الدم.

وفي هذا الصدد نرصد لكم أنواع وأسباب وأعراض سرطان الدم، وفق ما ذكر موقع "clevelandclinic".

ما هو ؟

يتميز سرطان الدم بالنمو السريع لخلايا الدم غير الطبيعية، ويحدث في نخاع العظم، حيث يتم تصنيع معظم الدم في الجسم.

وخلايا سرطان الدم عادة ما تكون خلايا دم بيضاء غير ناضجة، وعلى عكس الأنواع الأخرى، لا يشكل سرطان الدم عمومًا كتلة ( ورمًا ) تظهر في اختبارات التصوير، مثل الأشعة السينية أو الأشعة المقطعية.

وهناك أنواع عديدة من سرطان الدم بعضها أكثر شيوعًا عند الأطفال و البالغين، ويعتمد العلاج على النوع وعوامل أخرى.

الأنواع:

سرطان الدم الليمفاوي الحاد (ALL):

وهو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الدم لدى الأطفال والمراهقين والشباب حتى سن 39 عامًا، ويؤثر كل ذلك على البالغين في أي عمر.

سرطان الدم النقوي الحاد (AML) :

هو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الدم الحاد لدى البالغين وكبار السن (الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا)، وقد يحدث أيضًا عند الأطفال.

سرطان الدم الليمفاوي المزمن (CLL):

هو الأكثر شيوعًا لدى البالغين وقد لا تظهر الأعراض لعدة سنوات.

يعد سرطان الدم النقوي المزمن (CML):

أكثر شيوعًا عند كبار السن ولكنه يؤثر على البالغين في أي عمر ونادرا ما يحدث عند الأطفال، وقد لا تظهر الأعراض لعدة سنوات.

الأسباب:

يبدأ سرطان الدم عندما يتغير (يتحول) الحمض النووي لخلية واحدة في نخاع العظم.

والحمض النووي الذي يخبر الخلية متى تنمو وكيف تتطور ومتى تموت، وبسبب الطفرة تستمر خلايا سرطان الدم في التكاثر، وجميع الخلايا الناشئة من المتحولة الأصلية تحتوي أيضًا على الحمض النووي المتحور.

الأعراض:

التعب

الحمى أو التعرق الليلي

الالتهابات المتكررة

ضيق التنفس

الجلد الشاحب

فقدان الوزن غير المبرر

آلام العظام أو المفاصل

ألم تحت ضلوعك في الجانب الأيسر

تورم العقد الليمفاوية في الرقبة أو تحت الإبط أو الفخذ أو المعدة أو تضخم الطحال أو الكبد

الكدمات والنزيف بسهولة، بما في ذلك نزيف الأنف واللثة والطفح الجلدي الذي يشبه بقع حمراء صغيرة في الجلد أو بقع جلدية أرجوانية أو داكنة

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة:

الذين تلقوا علاج السرطان السابق:

قد تزيد علاجات السرطان السابقة التي تتضمن العلاج الإشعاعي أو الكيميائي من احتمالية إصابتك ببعض أنواع سرطان الدم.

التدخين:

إذا كان لديك تاريخ أو تتعرض للتدخين السلبي، فأنت في خطر متزايد للإصابة بسرطان الدم النقوي الحاد.

التعرض للمواد الكيميائية الصناعية:

البنزين والفورمالدهيد من المواد الكيميائية المسببة للسرطان الموجودة في مواد البناء والكيميائية المنزلية، ويستخدم أيضا في صناعة البلاستيك والمطاط والأصباغ والمبيدات الحشرية والأدوية والمنظفات، ويوجد الفورمالديهايد في مواد البناء والمنتجات المنزلية مثل الصابون والشامبو ومنتجات التنظيف.

بعض الاضطرابات الوراثية:

الاضطرابات الوراثية، مثل الورم العصبي الليفي ومتلازمة كلاينفلتر وشواتشمان دايموند وداون، قد تزيد من خطر إصابتك.

التاريخ العائلي للإصابة بسرطان الدم:

تشير الأبحاث إلى أن بعض أنواع سرطان الدم قد تكون وراثية في العائلات، ومع ذلك، في معظم الحالات لا يعني وجود قريب مصاب بسرطان الدم أنك أو أحد أفراد أسرتك يصابون أيضًا به.

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