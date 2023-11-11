متى تزور الطبيب عندما تعاني من كثرة التبول؟.. احذر هذه الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كثرة التبول مشكلة صحية يعاني منها كثيرون، لكن هل تعرف متى تكون الحالة خطيرة، وتستدعي التوجه إلى طبيب؟.

ووفقا لموقع medicalnewstoday، فإن كثرة التبول مشكلة صحية لا يجب إغفالها، خاصة أنها قد تكشف عن أمراض خطيرة.

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا كنت تعاني من كثرة التبول، فيجب زيارة الطبيب إذا كان الأمر مصحوبا بأعراض مثل: انخفاض الوزن بشكل ملحوظ أو التعرق خاصة في الليل، مع ارتفاع فى درجة حرارة الجسم، وآلام الظهر أو الساقين، أو مشكلات في التركيز.

أسباب محتملة

كثرة التبول، قد تكون ناتجة عن الإصابة بالسلس البولي، خاصة عند السيدات، فضلا عن الإصابة بمرض السكر، أو التهاب المثانة، كذلك أمراض الكلى المختلفة، والتهاب الكلى، أو الفشل الكلوي وتلف الكلى.

أما عند الرجال فالبروستاتا وأمراضها والتهابها وتضخمها، يكون العرض الأبرز فيه هو الرغبة الملحة في التبول.

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