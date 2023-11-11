لن تتوقع المفاجأة.. هذا ما يفعله النعناع بجسمك عند الإصابة بنزلات البرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع اقتراب فصل الشتاء، يعاني كثيرون من نزلات البرد، لكن هل تعرف ما يحدث لجسمك عند تناول النعناع أثناء الإصابة؟.

والنعناع عشب معروف بخصائصه الطبية، ومصدر غني للبوليفينول، منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على كميات قليلة جدا من البروتينات والدهون.

كما يحتوي على كمية هائلة من فيتامين A و C و B المركب الذي يعزز الجلد وتقوية المناعة، ومن الفوائد الغذائية الأخرى أنه غني بالحديد والبوتاسيوم والمنجنيز الذي يزيد الهيموجلوبين ويحسن وظائف المخ، وفقا لموقع timesofindia.

النعناع ونزلات البرد

وإذا كنت تعاني من الإصابة بنزلة برد وتجد صعوبة في التنفس، فإن النعناع هو أفضل علاج.

ويعمل النعناع بشكل طبيعي على تهدئة احتقان الأنف والشعب الهوائية والرئة، كما يخفف أيضًا من التهيج الناجم عن السعال المزمن.

النعناع والصداع

تحتوي أوراق النعناع على المنثول الذي يمكن أن يساعد على استرخاء العضلات وتخفيف الألم، كما يمكن أن يؤدي وضع أوراق النعناع على جبهتك وصدغيك إلى التخفيف من الصداع.

فوائد أخرى لـ النعناع

يساعد في الهضم

يخفف التوتر والاكتئاب

العناية بالفم

يعزز فقدان الوزن

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