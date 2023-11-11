هذا ما يحدث عند إضافة نواة التمر إلى شوربة اللحمة.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

اللحوم مصدر جيد للبروتين والحديد والفيتامينات والمعادن الأخرى، لذا فإن تناولها مهم لصحة أفضل.

وتشتهر نواة التمر بقدرتها على نضج اللحوم على نحو سريع جدا، حيث يمكن أن تجعلها تنضج في غضون دقائق معدودة، وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، نكشفها لكم وفقا لما أوضحته الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية، وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية، في تصريحها لـ "الخليج 365".

أوضحت شيماء: "أن نواة البلح تحتوي على بعض الأحماض الزيتية مثل الكابريك والكابرينيك، وهما يساعدان على تسهيل وتسريع عملية الطهي".

ما هي فوائد اللحوم؟

غنية بالبروتين والألياف والڤيتامينات والحديد والبوتاسيوم والزنك والفوسفور والمغنيسيوم، حيث إن:

الزنك: يدخل في تركيب الإنزيمات التي تساعد على تكوين الجينات والبروتين بالجسم.

الفوسفور: يساعد على تكوين العظام والأسنان.

البوتاسيوم: أساسي لتكوين سوائل الجسم.

المغنيسيوم: يساهم في عملية صنع البروتينات والعظام والمحافظة على استقرار نسبة السكر في الدم.

الألياف: تقلل من مستوى الكوليسترول الضار وتزيد الكتلة العضلية في الجسم.

ما هي أضرار الإفراط؟

يؤدي الإكثار من تناولها الإصابة بالصداع النصفي وارتفاع في ضغط الدم والنقرس وزيادة الانتفاخات والغازات في البطن.

الفئات الممنوعة من تناولها:

مرضى النقرس.

أصحاب ضغط الدم المرتفع.

مرضى الكوليسترول المرتفع.

مرضى السكري.

ما هي الكمية المناسبة ؟

نصحت أخصائية التغذية بتناول 100 جرام من اللحم يوميا، أي ما يعادل شريحة في "حجم كف اليد".

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