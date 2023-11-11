حسام موافي يحذر من 3 أعراض إذا ظهرت على طفلك: "اذهب للطبيب فورا"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الجهاز العصبي هو أحد أهم أجهزة الجسم، فهو المسؤول عن التحكم في جميع وظائف الجسم، ويمكن أن يصاب بالعديد من الأمراض، والتي تؤثر في صحة الأطفال إلى حد بعيد.

لذا، فإن الكشف المبكر عن أمراض المخ والأعصاب عند الأطفال أمر ضروري للغاية، حيث يساعد على تشخيص المرض وعلاجه في وقت مبكر، ما يزيد فرص الشفاء.

وفي هذا الصدد، حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من 3 أعراض إذا ظهرت على طفلك، اذهب للطبيب فورًا.

وتابع خلال تقديم برنامج "ربي زدني علمًا"، المُذاع على قناة "صدى البلد": "إذا كان القيء مصحوبًا بالصداع وزغللة العين، وإذا لاحظت هذه الأعراض على طفلك، يجب فورًا الذهاب لطبيب مخ وأعصاب".

وأضاف: "يسبب ارتفاع ضغط الدماغ الإصابة بقيء مصحوب بالصداع".

وأختتم حديثه: "هناك عدة مواصفات للقيء بسبب ارتفاع ضغط الدماغ، وتشمل القيء غير المرتبط بتناول الطعام، قيء دون غثيان، يحدث وقت الصداع".