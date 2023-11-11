"الحظ حليفهم".. سعادة ومكاسب مالية لمواليد 5 أبراج في الفترة الحالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

هناك أشخاص ستحظى بحظ سعيد على الصعيد المالي خلال الفترة الحالية، وإذا كنت ممن يهتمون بعلم الأبراج والفلك فإننا نقدم 4 أبراج ستتحسن أمورها المادية وتتلقى دعماً كبيراً من الآخرين، وفقًا لما أوضحته خبيرة الأبراج هالة حافظ، عبر مقطع فيديو لها بصفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك".

برج الثور

يتلقى مولود الحمل دعماً من زملائه ورؤساء عمله، ما يساعده على تحقيق أهدافه، كما لديه انفراجة مالية كبيرة.

برج السرطان

أنت في أفضل حالاتك، تتمتع بطاقة كبيرة، وكاريزما وتألق وحضور، أو الحصول على ترقية كبيرة من عملهم.

برج الأسد

يساهم وجود (القمر) في برجك على تحسين واستقرار الأحوال المالية لأصحاب هذا البرج.

برج العقرب

خلال الفترة الحالية، يتمتع مواليد هذا البرج بتحسين واستقرار كبير من الناحية المادية.

