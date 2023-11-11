شاب ينتحل وظيفة طبيب على التيك توك - والسبب مفاجأة صادمة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

قبض على شاب يدعى "ماثيو بوغاني لأني" من جنوب إفريقيا لديه أكثر من 30000 متابع على منصة "تيك توك" بتهمة التظاهر بأنه طبيب وتبادل النصائح الطبية دون أن يكون لديه أي خبرة طبية.

وازدادت شهرة البالغ من العمر 27 عامًا على الإنترنت عندما بدأ يدعي أنه أحد أصغر الأطباء في جنوب إفريقيا، وفق ما أورد موقع "odditycentral".

وغالبًا ما كان يخبر أصدقاءه أنه كان شخصًا عبقريًا في المدرسة الثانوية قبل الالتحاق بجامعة ويتس بجنوب أفريقيا لدراسة الطب.

وكثيراً ما كان يصور نفسه وهو يقوم بدوريات في المستشفيات مرتدياً ملابس بيضاء ويضع سماعة طبية حول رقبته، مدعياً أنه في طريقه لرؤية المرضى وكان يقدم النصائح الطبية لأتباعه أو يبيع لهم الأدوية، واتضح أنه يفعل ذلك من أجل جمع المشاهدات عبر الإنترنت.

وألقي القبض على ماثيو داخل مستشفى هيلين جوزيف في جوهانسبرج وهو يرتدي بالطو طبي وقناعًا جراحيًا على وجهه، وسماعة طبية حول رقبته.

ويُزعم أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يتنكر فيها كطبيب في المستشفى أمام متابعيه عبر الإنترنت، كما يتضح من بعض مقاطع الفيديو الخاصة به على حسابه بمنصة "تيك توك" ولكن كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها القبض عليه.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة في غوتنغ: "لقد دخل سابقًا إلى المستشفى نفسه لتقديم محتوى مضلل بحجة أنه طبيب مؤهل".

وبعد القبض عليه مباشرة، طلب الطبيب المزيف الذهاب إلى المرحاض، لمحاولة الهروب عبر نافذة صغيرة، لكن أدرك حراس الأمن أنه كان يهرب، وتم القبض عليه مرة أخرى وتسليمه إلى الشرطة.

ويبدو أن الشاب كان هارباً من القانون لبضعة أسابيع، بعد تزايد المخاوف من أن مسيرته الطبية المزيفة قد انكشفت.

وقام تيك توك في النهاية بحظر حسابه بعد أن أنكرت جامعة ويتواترسراند في جنوب إفريقيا أنه طالبًا أو عضوًا.

ولكنه قام لاحقًا بإنشاء حساب آخر واستمر في التظاهر بأنه طبيب محترف.

وعلى الرغم من الأدلة المقدمة أعلاه، أصدرت هيئة الادعاء الوطنية في جنوب أفريقيا بياناً قالت فيه إنه ليس لديها أي دليل لتوجيه الاتهام إلى ماثيو لأني، ما يؤكد ادعاءات المحامي المتهم بأنه لا توجد قضية حقيقية ضده.

وقال المحامي: "كان يفعل ذلك من أجل الترفيه فقط ولا يوجد أي شكوى ضده، ونتيجة لذلك لا توجد قضية."

ومع ذلك، فإنه لم يفلت من المأزق بعد، حيث طلبت NPA (الجمعية الوطنية للصيادلة) مزيدًا من التحقيقات لتحديد ما إذا كان ينبغي اتخاذ إجراءات جنائية ضد المشتبه به أم لا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن انتحال شخصية الأطباء أمر لم يسمع به من قبل في جنوب أفريقيا.

وفي الواقع، يعد ماثيو هو واحد من 124 شخصًا قُبِض عليهم بتهمة انتحال صفة طبيب في جنوب إفريقيا في السنوات الثلاث الماضية.