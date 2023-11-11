ميجان رايس تعتنق الإسلام بسبب أحداث غزة.. بحثت في القرآن لمعرفة سر صمودهم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جراء الأحداث الدامية في فلسطين، أعلنت البلوجر الأمريكية ميجان رايس اعتناقها الإسلام، وأبدت تعاطفها مع سكان غزة، الذين يعانون نتيجة هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع والقصف المستمر منذ 7 أكتوبر، والمجازر بحق الأبرياء، خاصة الأطفال والرضع الذين لا حول لهم ولا قوة.

بلوجر أمريكية تعتنق الإسلام بسبب أحداث غزة

البلوجر الأمريكية ميجان رايس ظهرت في بث مباشر، على صفحتها عبر منصة «تيك توك» مرتدية الحجاب وتردد الشهادتين بتأثر وفرح شديد بعد الإقدام على هذه الخطوة، وأعلنت خلال البث المباشر تلقيها دعوة لحضور مؤتمر إسلامي سيتم عقده في شيكاغو قريبا.

«ميجان» نالت شهرة واسعة على موقع «تيك توك»

مع بداية أحداث غزة سخرت ميجان رايس حسابها للدفاع عن أهل فلسطين والتحدث عن الظلم الذي يتعرضون له من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وظهرت في مقطع فيديو تبكي على الضحايا متسائلة عن سر صمودهم وإيمانهم القوي في مواجهة الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها، وعلق لها البعض، بإن ذلك يرجع لقوة إيمانهم بالله وما جاء في القرآن الكريم لتقرر «ميجان» قراءة القرآن والبحث في معانيه: «كان لدي فضول لمعرفة كيف يكون الإيمان الفلسطيني قويا جدا حتى في مواجهة الإبادة الجماعية».

«ذهبت لأرى ما إذا كانت هناك نسخة صوتية للقرآن الكريم وبدأت بالاستماع» هكذا قالت «ميجان»، التي ظهرت بعد ذلك وهي تفسر الآيات منبهرة ومتأثرة، نظرا لما يحويه القرآن من أحكام ومعانٍ وقصص إعجازية: «فتحت القرآن لم أجد أي مقدمات أو كان يا مكان.. بل رسائل واضحة وسليمة..إذا فعلت كذا سيحدث كذا»، بحسب ميجان رايس.

وتابعت ميجان رايس خلال سياق الحديث: «وجدت جملة مثيرة للاهتمام مثل الفتنة أشد من القتل.. ياللهول هذا صحيح، ووجدت أن الطلاق مسموح به، لم أكن أعلم أن الطلاق مسموح به في الدين الإسلامي، يجب أن تنتظري 3 فترات حيض ثم يمكنك الزواج مرة أخرى وإذا كنت رجل وتزوجت ثم طلقت زوجتك فيجب عليك أن تدفع مال حق لها، قلت واو هذا دعم للنسوية، وكان هناك جزء تفاجأت به حول الحصول على الحقوق في القرآن، حيث يقول إذا ضربك شخص ما فمن حقك أن تقاومه.. لذا حقا القراءة رائعة».