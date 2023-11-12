الامارات | سويسرا: العثور على ثعبان طوله 2.5 متر في صندوق سيارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الشرطة السويسرية، أول من أمس، إنها عثرت على ثعبان «النمر» طوله 2.5 متر في صندوق سيارة في تفتيش روتيني في منطقة «زوج» بوسط البلاد.

وأوضحت أن الثعبان كان في صندوق من «البوليسترين» في صندوق السيارة. وقدم ركاب السيارة الأربعة معلومات غير واضحة ومختلفة حول أصل الثعبان، الذي يبلغ وزنه 15 كيلوغراماً.

كما لم يقدم ركاب السيارة ترخيصاً بحيازة الثعبان وفقاً للقانون، ولذلك نقل الثعبان إلى عيادة بيطرية. وأظهر فحص أولي أن الثعبان في حالة جيدة.

وأشارت الشرطة إلى أن أحد الرجال زوّر هوية وسيتم توجيه اتهام إليه.

يذكر أن ثعابين «النمر» توجد في أجزاء واسعة من المناطق الاستوائية وأجزاء من المناطق شبه الاستوائية. ولا تعد الحيوانات البرية عدوانية تجاه الإنسان، لكنها يمكن أن تدافع عن نفسها بعضات شرسة عند تعرّضها للتهديد.