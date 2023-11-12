الامارات | «الناشر الأسبوعي» تحاور «فيلسوف الصحراء»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفت مجلة «الناشر الأسبوعي» في عددها الجديد بالروائي والمفكر الليبي، إبراهيم الكوني، بمناسبة تكريم الشارقة له بجائزة «شخصية العام الثقافية» في الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، تقديراً لإسهاماته الفريدة في إثراء المشهد الثقافي العربي والعالمي، وإيصال صوت الثقافة العربية إلى العالم، خصوصاً أن نتاج صاحب الـ91 كتاباً تُرجم إلى 40 لغة. ووصفت المجلة التي تصدر عن هيئة الشارقة للكتاب، الكوني بأنه «فيلسوف الصحراء».

وفي افتتاحية العدد، كتب الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، رئيس التحرير، أحمد بن ركاض العامري، عن الدورة الـ42 من معرض الشارقة للكتاب التي تشهد أكبر مشاركة للدول، في تاريخ المعرض منذ انطلاق دورته الأولى عام 1981، مسجلة نقلة نوعية في سيرة معرض الكتاب. وعن تكريم الكوني، أكد العامري أن إبداعاته تُعدّ «مصدر إلهام للأجيال، ورافداً للثقافة الإنسانية، وتعبيراً عن حكمة الصحراء».