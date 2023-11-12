الامارات | تجربة ارتداء «الهانبوك» تجتذب زوار الجناح الكوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جرّب عدد من زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب، ارتداء الزي الكوري التقليدي (الهانبوك) الذي يتميز بالأقمشة الفاخرة والألوان الهادئة، والخطوط الرقيقة.

جاء ذلك خلال فعالية بعنوان «الرحلة الفنية الكورية» نظمها جناح كوريا الجنوبية، ضيف شرف المعرض هذا العام، ضمن العديد من الفعاليات التي تُعرّف الزوار بالثقافة الكورية.

وشهدت الفعالية تفاعلاً لافتاً من جمهور المعرض، وكان في الاستقبال عدد من العارضين والعارضات يرتدون الأزياء التقليدية، ويقدّمون معلومات عنها.