الامارات | الكرفس.. كنز فيتامينات ومعادن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتمتع الكرفس بفوائد صحية كثيرة، إذ يُعدّ منجماً غنياً للألياف الغذائية والزيوت الطيّارة والمواد المرة الصحية، التي تتمتع بتأثير مضاد للبكتيريا.

وأوضح المركز الاتحادي الألماني للتغذية أن الكرفس يُعدّ كنزاً من الفيتامينات والمعادن، إذ إنه غني بفيتامينات (B) و(C) والبوتاسيوم والحديد والكالسيوم.

كما يحتوي الكرفس على مضادات الأكسدة مثل الكاروتينات، التي تحمي الجسم مما يعرف «بالجذور الحرة» (Free Radicals)، التي تؤدي إلى شيخوخة البشرة.

من ناحية أخرى، أشار المركز إلى أن الكرفس يندرج ضمن الأغذية، التي قد تؤدي إلى حساسية الطعام، إذ إنه قد يؤدي إلى ظهور استجابات تحسسية لدى بعض الأشخاص، مثل حكة الجلد وتورم في الفم والحلق وطفح جلدي وضيق في التنفس.

كما أن التعرض للشمس بعد تناول كمية كبيرة من الكرفس مباشرة، يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بطفح جلدي أو حروق شمس في ما يُسمى «بالتسمم الضوئي».

• الكرفس غني بفيتامينات (B) و(C) والبوتاسيوم والحديد والكالسيوم.