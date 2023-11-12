الامارات | جماليات السرد الخليجي.. بعيون أهله

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد روائيون أن السرد الخليجي يركز بقوة على جماليات المكان بمختلف تطوراته التاريخية، مشيرين إلى أن الإبداع الخليجي في تطور ملحوظ، ما أسهم في حضوره بقوة على المستوى العربي، وأن هناك تجارب خليجية رائدة أسهمت في إنتاج روايات بلغات عالمية، صدّرت ثقافة وآداب المنطقة إلى العالم.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «جماليات السرد الخليجي»، استضاف خلالها معرض الشارقة الدولي للكتاب، الكاتب والمفكر البحريني الدكتور حسن مدن، والروائية السعودية أمينة حبيب المضحي، والكاتبة الكويتية الدكتورة مي النقيب، وأدارها الكاتب وليد المرزوقي.

وأكد حسن مدن أن السرد الخليجي اعتنى بجماليات المكان وتفاصيله وتضاريسه، وركز على كيفية تأثير المكان في سلوك المجتمعات والبشر المقيمين في هذه البيئات. بينما قالت أمينة المضحي: «إن أمام الروائيين الشباب فرصة فريدة لتحديث قواعد اللعبة في عالم الرواية والسرد الأدبي».

من جهتها، أشارت الدكتورة مي النقيب، إلى أن المنتج الأدبي في الخليج شهد صعوداً ملحوظاً ارتبط بعوامل عدة.