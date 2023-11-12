الامارات | تحفة مونيه «بركة زنبق الماء».. بـ 74 مليون دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيعت تحفة الرسام الانطباعي الفرنسي، كلود مونيه، «بركة زنبق الماء» بـ74 مليون دولار، خلال مزاد علني نظم الخميس الماضي في نيويورك بدار «كريستيز»، وبلغت مبيعاته الإجمالية 640 مليون دولار.

وكان أبرز ما في المزاد بيع «بركة زنبق الماء»، التي كانت مقدرة بـ65 مليون دولار. وتولى إدارة الجلسة الرئيس الدولي للدار، يوسي بيلكانن، في آخر مزاد يديره في مقر «روكفلر سنتر» في مانهاتن.

وحظي بيلكانن - الذي أعلن أنه سيعتزل بعد أربعة عقود من العمل - بتصفيق جامعي الأعمال الأثرياء وهواة الفن.

وبيعت ثلاث لوحات لبول سيزان، من بينها لوحة «فواكه ووعاء زنجبيل» بنحو 39 مليون دولار لحساب متحف لانغمات في بادن السويسرية، وفقاً لدار «كريستيز».

وحُطمت أرقام قياسية فردية أخرى في المزاد، إذ بيعت مقابل 46 مليون دولار لوحة الرسام التعبيري الأميركي، ريتشارد ديبنكورن، بعنوان «ذكريات زيارة إلى لينينغراد»، فيما بيعت لوحة «بدون عنوان» لمواطنه جوان ميتشل بـ29 مليون دولار.