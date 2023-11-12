عاجل.. أول تعليق من فاتن الحلو بعد تدهور حالتها الصحية: «الأعراض بتزيد»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تطورات سريعة ومتغيرة تشهدها الحالة الصحية، لمدربة الأسود الشهيرة فاتن الحلو، منذ شهر وأكثر، تحديدًا عقب تدهور حالتها الصحية ونقلها لأحد المستشفيات الخاصة مرارًا وتكرارًا، بسبب معاناتها مع المرض الذي أدى لنزول وزنها بشكل كبير، وملازمتها فراش المرض.

أول تعليق من فاتن الحلو بعد خروجها من المستشفى

وفي أول تعليق لها، بعد خروجها من المستشفى للمرة الثالثة، أكدت مدربة الأسود الشهيرة فاتن الحلو، أنها لا تزال تعاني من بعض الأعراض التي تؤثر على صحتها بشكل كبير، ولكن لم يتوصل الأطباء حتى الآن لسبب المرض أو معرفته، وفقًا لحديثها لـ«هن».

وتابعت: «أنا خرجت لأني كده كده تعبانة والأعراض بتزيد، قولت أخليني جنب بناتي وأحفادي أفضل، وكده كده هرجع المستشفى تاني».

فاتن الحلو: «خسيت 30 كيلو وخايفة من المرض»

فقدان أكثر من 30 كيلو من وزنها، وظهورها بمظهر ضعيف ووجه «باهت»، أكثر ما تركه المرض الغامض على فاتن الحلو: «حالتي للأسف بتتدهور، خسيت 30 كيلو من وزني بسبب التعب، وصلت لـ45 كيلو، بعد ما كنت 75 كيلو بسبب التعب اللي لحد دلوقتي مش عارفين هو إيه».

وعلى الرغم من المدة التي قضتها فاتن الحلو، في مواجهة المرض، لكنها لا تعرف حتى الآن تشخيصها، إذ لم يستطيع الأطباء إجراء مسح ذري للتشخيص النهائي: «للأسف السكر عندي مش مظبوط، مرة 600، ومرة 500، وده مأجل إننا نعمل المسح الذري، لكن الأسبوع الجاي هتنقل المستشفى تاني وهعمله»، واختتمت مدربة الأسود الشهيرة فاتن الحلو، حديثها بطلب الدعاء لها: «خايفة أوي ادعولي».

فاتن الحلو في المستشفى للمرة الثالثة

خلال الأيام القليلة الماضية، كشفت مدربة الأسود الشهيرة، نقلها للمستشفى للمرة الثالثة على مدار شهر، إذ نشرت صورة لها وهي على فراش المرض، داخل أحد المستشفيات، وظهرت وهي في حالة وهن وضعف شديد، ولا يزال مرضهاغامضًا حتى الآن، إذ تأخر المسح الذري لها بسبب تذبذب حالة السكر والضغط، لتتعرض لدوخة وضيق التنفس وصعوبة في الحركة، وصلت إلى شبه غيبوبة، بحسب تصريحاتها لـ«الوطن».