تحذير من تفشي السعال الديكي في هذه البلد.. أعراض خطيرة يجب معرفتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

حذر أحد الخبراء في بريطانيا من تفشي عدوى بكتيرية، خلال الأيام الحالية، منوها إلى أن الموجة التالية من السعال الديكي أصبحت وشيكة.

ووفقا لصحيفة express، توصف هيئة الخدمات الصحية البريطانية السعال الديكي، بأنه عدوى بكتيرية تصيب الرئتين وأنابيب التنفس وتنتشر بسهولة شديدة.

وقال البروفيسور روبرت بوي، من جامعة سيدني: "إنها مسألة وقت فقط قبل أن نشهد عودة ظهور السعال الديكي، عندما ترتفع معدلات الإصابة تقليديًا، وعلى الرغم من أن العدوى البكتيرية ليست شديدة دائمًا، إلا أنها يمكن أن تستمر لعدة أشهر وتسبب مشاكل صحية خطيرة للأطفال والرضع عندما تؤدي نوبات السعال الشديدة إلى صعوبة في التنفس أو القيء أو سلس البول أو كسر الأضلاع".

أعراض السعال الديكي

توضح هيئة الخدمات الصحية البريطانية أن العلامات الأولى للسعال الديكي غالبًا ما تكون مشابهة لنزلات البرد.

يمكن أن تعاني أنت أو طفلك من علامات مثل سيلان الأنف والتهاب الحلق في البداية.

وبعد حوالي أسبوع، يمكن أن تتطور الأعراض بالطرق التالية:

نوبات السعال التي تستمر لبضع دقائق وتزداد سوءًا في الليل

إصدار صوت "النعيق" (لهث للتنفس بين السعال)

صعوبة في التنفس بعد نوبة السعال

إخراج مخاط سميك، مما قد يجعلك تتقيأ

- احمرار شديد في الوجه (أكثر شيوعًا عند البالغين).

يظل أي شخص يصاب بالسعال الديكي ناقل للعدوى لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع أو حتى يكمل دورة العلاج بالمضادات الحيوية.

ونظرًا لأن العدوى البكتيرية يمكن أن تكون شديدة عند الأطفال الصغار، فمن المهم أن يحصل الأطفال والرضع على التطعيم ضدها.

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