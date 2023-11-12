هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الأطعمة الحارة- و4 فئات ممنوعة منها

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

أوضح مركز التغذية بولاية بادن فورتمبيرج الألمانية إن الأطعمة الحارة، مثل الفلفل الحار والزنجبيل والخردل، تحتوي على عناصر غذائية مفيدة، حيث إنها تعمل على تحفيز إفراز اللعاب وعصارة المعدة وتنشيط حركة المعدة والأمعاء، وعملية الهضم.

كما أنها تساهم في تعزيز المناعة ومحاربة البكتيريا والفيروسات والفطريات والجراثيم وتوسيع الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية.

ومواجهة نزلات البرد، حيث إنها تتمتع بتأثير مضاد للالتهابات وتساعد على إذابة المخاط، وتساعد أيضاً على علاج انسداد الأنف.

وتحفيز أيض الطاقة، ما يساعد على حرق السعرات الحرارية.

كما تعمل هذه الأطعمة على تحفيز إفراز العرق، مما يساعد على تبريد الجسم.

وبالإضافة إلى ذلك، تساعد الجسم على إفراز هرمون "الإندورفين"، ومن ثم تحسين الحالة المزاجية.

الفئات الممنوعة منها

من ناحية أخرى، أشار المركز إلى أن الأطعمة الحريفة لا تعد مناسبة لبعض الفئات، ألا وهم الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي أو أمراض الكلى أو أمراض المثانة، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من متاعب بالجهاز الهضمي بعد تناول الأطعمة الحريفة مثل آلام المعدة وحرقة المعدة وتهيج الأغشية المخاطية والغثيان والقيء والإسهال أو من مشاكل بضغط الدم.

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